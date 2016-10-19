Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Непомнящий: «Потери Дзагоева и Еременко стали невосполнимыми для ЦСКА»

Непомнящий: «Потери Дзагоева и Еременко стали невосполнимыми для ЦСКА»

19 октября 2016, 12:51
3

Известный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение о матче группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Монако» (1:1). По мнению специалиста, короткая скамейка не позволила армейцам претендовать на победу в этом матче, а также потери Романа Еременко и Алана Дзагоева стали невосполнимыми для команды.

«Ритм и режим, в которых команда играла в первом тайме, оказались не под силу ей во втором. Это, с одной стороны, проблема нашего чемпионата, потому что в таком темпе играют отечественные клубы, а он не очень подходит для еврокубков, с другой стороны, длина скамейки ЦСКА не дает футболистам возможность восстановиться, играя на несколько фронтов, ресурс очень незначительный. Понятно, что ни в коем случае армейцы не хотели отходить назад и не пытались удержать минимальный счет, просто соперник вынудил их это сделать. Не хватало скоростей, а замены не укрепили состав.

Потери Дзагоева и Еременко стали невосполнимыми, здесь нет никаких сомнений. В том-то и дело, что были бы эти два футболиста, тогда и скамейка была бы длиннее, и рисунок игры был бы иным. В нынешнем ЦСКА Дзагоев и Еременко являются системообразующими элементами. Муссирование темы антирекорда Акинфеева – это надуманная и раздутая история. Вчерашняя игра продемонстрировала его уровень. Дело не в том, что на него что-то давит, он все, что можно было сделать, сделал, и даже больше этого. Игорь – такая фигура, которую сложно чем– то придавить», – заявил Непомнящий.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов ЦСКА Монако Акинфеев Игорь Еременко Роман Дзагоев Алан Непомнящий Валерий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1476872317
Всё верно.
Ответить
alex kidn
1476872347
Одну победу одержат, не больше
Ответить
killerman77
1476876473
а почему ритм и движение первого тайма оказались не под силу во втором? и почему некем менять дзагоева и еременко, игроков не самого высокого, по европейским меркам, уровня? проглядывает во всем этом глубокий системный кризис. похоже пора гинеру продавать клуб
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
4
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
3
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
2
Все новости
Все новости
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
7
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
Вчера, 15:45
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
Вчера, 15:15
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
Вчера, 10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
Вчера, 08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
Вчера, 08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
Вчера, 00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+