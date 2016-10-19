Непомнящий: «Потери Дзагоева и Еременко стали невосполнимыми для ЦСКА»

Известный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение о матче группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Монако» (1:1). По мнению специалиста, короткая скамейка не позволила армейцам претендовать на победу в этом матче, а также потери Романа Еременко и Алана Дзагоева стали невосполнимыми для команды.

«Ритм и режим, в которых команда играла в первом тайме, оказались не под силу ей во втором. Это, с одной стороны, проблема нашего чемпионата, потому что в таком темпе играют отечественные клубы, а он не очень подходит для еврокубков, с другой стороны, длина скамейки ЦСКА не дает футболистам возможность восстановиться, играя на несколько фронтов, ресурс очень незначительный. Понятно, что ни в коем случае армейцы не хотели отходить назад и не пытались удержать минимальный счет, просто соперник вынудил их это сделать. Не хватало скоростей, а замены не укрепили состав.

Потери Дзагоева и Еременко стали невосполнимыми, здесь нет никаких сомнений. В том-то и дело, что были бы эти два футболиста, тогда и скамейка была бы длиннее, и рисунок игры был бы иным. В нынешнем ЦСКА Дзагоев и Еременко являются системообразующими элементами. Муссирование темы антирекорда Акинфеева – это надуманная и раздутая история. Вчерашняя игра продемонстрировала его уровень. Дело не в том, что на него что-то давит, он все, что можно было сделать, сделал, и даже больше этого. Игорь – такая фигура, которую сложно чем– то придавить», – заявил Непомнящий.