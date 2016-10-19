«Лестер» установил рекорд для английских команд в ЛЧ

В матче третьего тура группового этапа «Лестер» со счетом 1:0 обыграл «Копенгаген».

Эта победа стала третьей подряд для подопечных Раньери в их дебютном выступлении в ЛЧ – ни одна английская команда до этого не выигрывала три стартовых матча в первом для себя розыгрыше Лиги чемпионов.

Среди команд, уже сыгравших три встречи в групповом этапе нынешней ЛЧ, только «Лестер» не терял очков. Три клуба, которые имеют стопроцентный показатель после двух матчей, свои третьи игры сыграют в среду – это «Наполи», «Барселона» и «Атлетико».

Кроме того, «Лестер» пока не пропустил ни одного гола.