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    Агент: «Грустно для российского футбола, что никогда не тренировавший Каррера лучше остальных в РФПЛ»

    Итальянский агент Марко Трабукки поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

    «Мы все удивлены, потому что он никогда не работал старшим тренером. Поэтому все удивились, когда узнали, что он стал тренером такого великого клуба, как «Спартак».

    Я с ним знаком, имею честь с ним общаться. Горжусь тем, что он сейчас делает. Каррера с ограниченным составом без вложений и усилений пока долго держал «Спартак» на первом месте.

    С другой стороны, это грустно для российского футбола и российских тренеров. Человек, который никогда не тренировал, приехал в РФПЛ, и он лучше, чем остальные», – сказал Трабукки.

    Также агент выразил уверенность, что «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне.

    «С таким составом даже Анчелотти их не мог бы сделать чемпионом. Но поскольку ЦСКА и «Краснодар» не могут усилиться по разным причинам, думаю, «Зенит» однозначно станет чемпионом. Весь вопрос – будет это в апреле или в мае».

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.10.2016 21:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +40

      Даньчез 19 октября 2016, 12:36

      Анчелотти вылетел бы с ними в ФНЛ. Он вообще не может тренировать команду, в которой хотя бы 1 из 11 не звезда топ-уровня.

      0
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      Рейтинг: +642

      somn 19 октября 2016, 09:53

      Какой правильный дядька. Всё разложил по полочкам, и ведь не поспоришь...

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 19 октября 2016, 04:59

      У Карреры есть тренерская школа. А у некоторых лишь баблоооооо спонсоров......................................

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      shish_414 19 октября 2016, 00:45

      многие не тренировали!результаты разные...!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 октября 2016, 00:12

      Луческу лучше и Бердыев тоже. Слуцкий , тот да, конченный.

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Zeff 19 октября 2016, 03:00

      Они не русские.

      -1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 18 октября 2016, 22:55

      От этого человека всегда слышал лишь недовольство.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +973

      Krics 18 октября 2016, 22:50

      Маур был переводчиком, выиграл Кубок и Лигу, хреновый Маркко из тебя агент.

      4
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 18 октября 2016, 21:54

      Ну тут конечно ты разпизделся, есть лучше не мало тренеров

      1
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