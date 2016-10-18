Ярмоленко: «В двух матчах с «Бенфикой» нам нужно набрать четыре очка»

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». По словам футболиста, его личные достижения имеют второстепенное значение в сравнении с командными.

«Говорят, что я не показываю лучшую игру. Кто-то говорит другое. Самое важное – добиваться результата и чтобы команда побеждала. Сильная сторона португальских команд – контроль мяча. «Наполи» тоже хорошо контролирует мяч, но в игре с «Бенфикой» им владели именно португальцы.

Если хотим выйти из группы, то нужно завтра брать три очка. Или же в двух матчах добыть четыре пункта. Все это понимают. Разобрали игру с «Черноморцем», тренеры указали на ошибки. Важно, чтобы все поняли, сделали выводы и исправили допущенные ошибки», – приводит слова украинца Sportarena.