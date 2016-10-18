Васильев: «Таких вопиющих случаев, как у Кокорина с Мамаевым, в «Монако» не было»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о скандальной вечеринке Александра Кокорина и Павла Мамаева после вылета сборной России с Евро-2016.

– Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев после вылета с чемпионата Европы посетили клуб «Твига» в Монако. Ваши игроки заглядывают в это заведение?

– В «Твигу» не ходят, иначе мы проконтролировали бы. Если и решают посетить подобное место, то уезжают куда-нибудь подальше. В любом случае, наша молодежь куда-то ходит, но не после поражений.

– «Зенит» и «Краснодар» на поднявшуюся шумиху болельщиков и прессы отреагировали переводом игроков из основного состава во второй и дубль соответственно. Как бы поступил ваш клуб в подобной ситуации?

– Таких вопиющих случаев в «Монако» не было. Надеюсь, такого и не будет.