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  • Васильев: «Таких вопиющих случаев, как у Кокорина с Мамаевым, в «Монако» не было»

Васильев: «Таких вопиющих случаев, как у Кокорина с Мамаевым, в «Монако» не было»

18 октября 2016, 01:28
20

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о скандальной вечеринке Александра Кокорина и Павла Мамаева после вылета сборной России с Евро-2016.

– Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев после вылета с чемпионата Европы посетили клуб «Твига» в Монако. Ваши игроки заглядывают в это заведение?

– В «Твигу» не ходят, иначе мы проконтролировали бы. Если и решают посетить подобное место, то уезжают куда-нибудь подальше. В любом случае, наша молодежь куда-то ходит, но не после поражений.

– «Зенит» и «Краснодар» на поднявшуюся шумиху болельщиков и прессы отреагировали переводом игроков из основного состава во второй и дубль соответственно. Как бы поступил ваш клуб в подобной ситуации?

– Таких вопиющих случаев в «Монако» не было. Надеюсь, такого и не будет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Россия Зенит Краснодар Монако Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (20)
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Aztec58
1476746535
Люди покутили на честно заработанные, что тут вопиющего?
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+50/-50
1476750020
Да, конечно. В Монако таких случаев не было. Это первый и сделали его русские. В этом предложении запятые правильно расставлены?
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fantom23
1476753082
Сколько можно уже мусолить эту тему?!
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ДАША Д
1476756012
В Монако мало платят, только на кафэшки и хватает.
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Artemka69
1476764429
И не надоело эту тему мусолить!??
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vladimir-7
1476767109
Писать больше нечего, вот и переписывают одно и тоже. От Спорт- Экспресс я не ожидал такого. Васильев не ожидал такой реакции в России, подумаешь посидели выпели, рассчитались и ушли. Чего раздувать из этого кашмар, конечно в "Монако", даа и в других клубах такого обсуждения не было.
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neveldomha
1476778769
Кокорин и Мамаев живут и работают в России. Вот они и уехали куда подальше - в Монако.
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firs04
1476779714
Клеймо на всю жизнь
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BAIv
1476780423
пора забыть и не мусолить...
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killerman77
1476813975
пускай этот тип васильев расскажет на какие доходы куплен этот самый монако и почему на деньги вывезенные из россии содержат французский клуб, а потом, если не пропадёт желание у этого г-на, обсудим и кокорина с мамаевым
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