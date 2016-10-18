Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Васильев: «Таких вопиющих случаев, как у Кокорина с Мамаевым, в «Монако» не было»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о скандальной вечеринке Александра Кокорина и Павла Мамаева после вылета сборной России с Евро-2016.

    – Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев после вылета с чемпионата Европы посетили клуб «Твига» в Монако. Ваши игроки заглядывают в это заведение?

    – В «Твигу» не ходят, иначе мы проконтролировали бы. Если и решают посетить подобное место, то уезжают куда-нибудь подальше. В любом случае, наша молодежь куда-то ходит, но не после поражений.

    – «Зенит» и «Краснодар» на поднявшуюся шумиху болельщиков и прессы отреагировали переводом игроков из основного состава во второй и дубль соответственно. Как бы поступил ваш клуб в подобной ситуации?

    – Таких вопиющих случаев в «Монако» не было. Надеюсь, такого и не будет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2016 01:28
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      killerman77 18 октября 2016, 21:06

      пускай этот тип васильев расскажет на какие доходы куплен этот самый монако и почему на деньги вывезенные из россии содержат французский клуб, а потом, если не пропадёт желание у этого г-на, обсудим и кокорина с мамаевым

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 18 октября 2016, 11:47

      пора забыть и не мусолить...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      muromen > BAIv 18 октября 2016, 12:02

      Забывать нельзя! На это все эти "баловни судьбы" и надеются!
      Уважать простых людей тоже надо!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > BAIv 18 октября 2016, 12:11

      понять и простить??? итак отделались легким испугом.. Жестче надо было наказывать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1171

      Argon > кошмарик 18 октября 2016, 19:36

      За что их наказывать? На свои гуляли. Играйте лучше их и тоже будете в Монако куралесить.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +527

      трениришко > SAPOG 24 октября 2016, 11:46

      кодировать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 18 октября 2016, 11:35

      Клеймо на всю жизнь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4927

      neveldomha 18 октября 2016, 11:19

      Кокорин и Мамаев живут и работают в России. Вот они и уехали куда подальше - в Монако.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 18 октября 2016, 10:49

      Профессионалы сами решают что им делать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      muromen > Den Bull 18 октября 2016, 12:03

      Это не профессионалы, они ещё и не работали по-настоящему!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      muromen > Den Bull 18 октября 2016, 12:05

      Надо этих "профессионалов" в детские дома направить, на исправление! На год!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 октября 2016, 08:05

      Писать больше нечего, вот и переписывают одно и тоже. От Спорт-
      Экспресс я не ожидал такого. Васильев не ожидал такой реакции в
      России, подумаешь посидели выпели, рассчитались и ушли. Чего
      раздувать из этого кашмар, конечно в "Монако", даа и в других клубах
      такого обсуждения не было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 18 октября 2016, 07:20

      И не надоело эту тему мусолить!??

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Texac777 18 октября 2016, 05:54

      Опять они

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 18 октября 2016, 05:29

      Хватит уже Кокорин давно в основе бегает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 18 октября 2016, 05:00

      В Монако мало платят, только на кафэшки и хватает.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11