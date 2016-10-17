Агуэро останется штатным пенальтистом «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что нападающий Серхио Агуэро продолжит исполнять пенальти в его команде. Напомним, что в 2016 году аргентинец не забил уже шесть одиннадцатиметровых.

«Я люблю игроков, которые готовы взять ответственность на себя. Никогда не скажу «нет» футболисту, желающему пробить пенальти.

Агуэро очень хорошо бьет одиннадцатиметровые, всегда уверенно подходит к точке. Будет ли он бить пенальти в игре с «Барселоной»? Да, если его назначат», – сказал Гвардиола.