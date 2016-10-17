Пойет: «Если в поражении от «Реала» и есть виноватый, то это я»

Главный тренер «Бетиса» Густаво Пойет заявил, что считается себя виноватым в поражении от мадридского «Реала» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Напомним, что андалусийский клуб уступил на своем поле со счетом 1:6.

«Если в поражении от «Реала» и есть виноватый, то это я. Не так я представлял себе развитие этого матча. Перед матчем для нас не было оправданий в случае поражения. И сейчас я не собираюсь искать оправдания. Команду тренирую я, так что я и несу ответственность за результат. Очень сложно анализировать случившееся и находить для этого анализа слова», — сказал он.