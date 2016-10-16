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  • Созин: «Если бы Зобнин не увернулся, Кудряшов пробил бы ему грудную клетку»

Созин: «Если бы Зобнин не увернулся, Кудряшов пробил бы ему грудную клетку»

16 октября 2016, 20:41
11

Член комитета по этике РФС Андрей Созин оценил работу арбитра Владислава Безбородова в матче 10-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» (1:0).

«После матча «Спартака» и «Ростова» мы услышали очередную порцию истерики по поводу судейства. На этот раз — со стороны ростовчан. И в этой истерике никто не говорит о самой игре. А матч получился шикарным. Если и бывают у нас матчи европейского уровня, то поединок «Спартак» — «Ростов» был именно таковым. Борьба от ножа, абсолютная бескомпромиссность, ни у кого даже язык не повернется сказать, что кто-то с кем-то договаривался относительно результата. Если у нас матчи такого уровня будут хотя бы раз за тур, дискуссии по поводу футбольной-нефутбольной страны сойдут на нет. И все равно в конце все только и говорят «судьи нас убили».

Посмотрим на Кудряшова. Таким и должен быть защитник — колючим, неуступчивым, по спортивному злым, здорово готовым физически. Может, Федор не такой креативный, как тот же Фернандес, зато в плане борьбы и самоотдачи он сейчас один из лучших в РФПЛ. Но его минус — неуравновешенность. Его захлестывают эмоции. Еще до удаления он должен был получить желтую карточку — на повторах было видно, как он отмахивался от Зобнина. На желтую Кудряшов наиграл железно. Теперь момент с удалением — если бы Зобнин не увернулся, Кудряшов пробил бы ему грудную клетку. Это ли не красная карточка? Федор был на хороших спортивных эмоциях, которые его перехлестнули. И тренера про это знают. С ним надо работать не над техникой и физикой, а над психологическим состоянием во время матчей. Не надо защищать Федора прилюдно и рассказывать, что его «задушили». Мы получим обратную реакцию — безнаказанность. Единственная ошибка Безбородова — ему надо было заранее дать Кудряшову желтую карточку, чтобы его успокоить.

Пойдем по пути предыдущего сценария — отправим в отставку Николаева и посадим Безбородова. Хорошо, но к 26-му туру у нас не останется ни руководителей, ни судей. Из-за чего сыр-бор? «Ростову» не понравилось, что «Спартак» за счет своего ресурса поднял большую бучу на ровном месте, что если бы Иванов поставил штрафной, то команда бы выиграла 6:3, а не проиграла 4:2. Теперь Нобоа рассказывает, что Безбородов будто держал его за ноги и шептал ему что-то на ухо, когда он мог сравнивать счет. Говорим не про футбол, а исключительно про судейство. Возьмите матч «Локомотив» — «Амкар». Это уровень ФНЛ. Там и вопросов не было к судейству, так как не играли ни те, ни другие. Скоро будем считать не голы, а подходы, и у кого их больше, будет набирать пять очков.

За рубежом есть специальные комиссии, которые разбирают работу судей, делают пояснения в правилах. У нас же снимают руководителей судейских департаментов и «расстреливают» арбитров. Судейский корпус в нашем футболе — единственный способ оправдать провальный результат,» — сказал Созин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Кудряшов Федор Зобнин Роман Безбородов Владислав
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Спартакушка
1476640592
Достойно!
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niarmed311082
1476642111
грамотные слова... а то эти сопли со всех сторон в сторону судей уже в печенках сидят... играйте ногами и ради страны, а не жопой и ради кошелька... и никакие судьи вас не убьют....
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Вомбат
1476643062
Да Спартак просто рулит по части грамотных слов! Кудряшов пытался пробить ему грудную клетку, но тот так увернулся, что Кудряшов попал ему в бедро. Эксперт экстра-класса!
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Iskandero
1476647369
Ну вот пошли адекватные комментарии на счет матча!
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Diman67
1476647991
про 6-3 орнул в голосину! эта типа до 86 минуты спартак кое-как забил две халявы, подкапливая силы чтобы забить еще 4, и как только пошел забивать - незасчитаный фол на промесе всё испортил. руки опустились, силы покинули спартак))))))) этот созин либо ярый спартач либо идиот!
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Юрий Крутько
1476648079
Если бы,Безбородов за отмашку Кудряшова на Зобнина дал желтую карточку,(можно было дать)тогда не было бы вопросов по удалению,а так прямого удаления там, и близко не было.И насчет пробития грудной клетки-там больше симуляции,чем боль от удара или касания?Раньше, в чемпионате СССР например,долго не корчились и не лежали,а быстро возвращались в игру не смотря на боль,считалось ты показываешь свою слабость,если долго не встаешь.Вспомните Виталия Хмельницкого игрока Динамо Киев...Сейчас от любого касания по несколько минут не встают...
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avera
1476651007
Лучше занимался своим баблом , а не футболом
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Денис Ростовский
1476655517
Созин туповат по ходу. У наших судей как ответственный матч, так лажают по полной. Тратьте бабло на иностранных рефери, раз не тянут ни хрена местные судьи. Смотрите, учитесь наконец... Стыдно за то, что в классных матчах на первое место выходят арбитры. Кстати 11 на 11 матч был бы интересней, автор. И защищать Спам здесь не фиг тебе
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Леонид К..
1476673480
Зобин, якобы сильно пострадавший, давал интервью направо-налево. Однако раненую руку так и не показал. И вообще выглядел здоровым. Можете убедиться: ролик с его интервью размещён в Ютубе. бедный, как он следующий матч играть будет? Я уже писал, что футбольная фемида целиком и полностью на стороне судьи Безбородова. Не было никакой истерики со стороны "Ростова". просто ему не могут простить второго места и хорошей игры, вот и прессуют: как на поле, так и вне его.
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