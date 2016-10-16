Созин: «Если бы Зобнин не увернулся, Кудряшов пробил бы ему грудную клетку»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин оценил работу арбитра Владислава Безбородова в матче 10-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» (1:0).

«После матча «Спартака» и «Ростова» мы услышали очередную порцию истерики по поводу судейства. На этот раз — со стороны ростовчан. И в этой истерике никто не говорит о самой игре. А матч получился шикарным. Если и бывают у нас матчи европейского уровня, то поединок «Спартак» — «Ростов» был именно таковым. Борьба от ножа, абсолютная бескомпромиссность, ни у кого даже язык не повернется сказать, что кто-то с кем-то договаривался относительно результата. Если у нас матчи такого уровня будут хотя бы раз за тур, дискуссии по поводу футбольной-нефутбольной страны сойдут на нет. И все равно в конце все только и говорят «судьи нас убили».

Посмотрим на Кудряшова. Таким и должен быть защитник — колючим, неуступчивым, по спортивному злым, здорово готовым физически. Может, Федор не такой креативный, как тот же Фернандес, зато в плане борьбы и самоотдачи он сейчас один из лучших в РФПЛ. Но его минус — неуравновешенность. Его захлестывают эмоции. Еще до удаления он должен был получить желтую карточку — на повторах было видно, как он отмахивался от Зобнина. На желтую Кудряшов наиграл железно. Теперь момент с удалением — если бы Зобнин не увернулся, Кудряшов пробил бы ему грудную клетку. Это ли не красная карточка? Федор был на хороших спортивных эмоциях, которые его перехлестнули. И тренера про это знают. С ним надо работать не над техникой и физикой, а над психологическим состоянием во время матчей. Не надо защищать Федора прилюдно и рассказывать, что его «задушили». Мы получим обратную реакцию — безнаказанность. Единственная ошибка Безбородова — ему надо было заранее дать Кудряшову желтую карточку, чтобы его успокоить.

Пойдем по пути предыдущего сценария — отправим в отставку Николаева и посадим Безбородова. Хорошо, но к 26-му туру у нас не останется ни руководителей, ни судей. Из-за чего сыр-бор? «Ростову» не понравилось, что «Спартак» за счет своего ресурса поднял большую бучу на ровном месте, что если бы Иванов поставил штрафной, то команда бы выиграла 6:3, а не проиграла 4:2. Теперь Нобоа рассказывает, что Безбородов будто держал его за ноги и шептал ему что-то на ухо, когда он мог сравнивать счет. Говорим не про футбол, а исключительно про судейство. Возьмите матч «Локомотив» — «Амкар». Это уровень ФНЛ. Там и вопросов не было к судейству, так как не играли ни те, ни другие. Скоро будем считать не голы, а подходы, и у кого их больше, будет набирать пять очков.

За рубежом есть специальные комиссии, которые разбирают работу судей, делают пояснения в правилах. У нас же снимают руководителей судейских департаментов и «расстреливают» арбитров. Судейский корпус в нашем футболе — единственный способ оправдать провальный результат,» — сказал Созин.