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  • Бывший арбитр ФИФА: «Безбородов профессионально расценил эпизод с Кудряшовым»

Бывший арбитр ФИФА: «Безбородов профессионально расценил эпизод с Кудряшовым»

16 октября 2016, 19:29
13

Заместитель председателя судейского комитета РФС Андрей Бутенко оценил работу арбитра Владислава Безбородова в матче 10-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» (1:0).

— Момент, в котором Безбородов принял решение удалить Федора Кудряшова можно оценить по нескольким критериям. Однако по всему видно, что Владислав в этом моменте разобрался. Вот смотрите, когда мяч находится у вас на уровне головы или чуть выше, вы соперника не видите, то вы бьете по нему подошвой? Нет, конечно же, но Федор пошел на мяч открытой стопой. Он что, хотел его проткнуть шипами? Когда вы хотите выбить мяч куда-то подальше, вы используете подъем ноги, а Кудряшов, профессионал, играющий в футбол долгие годы, вдруг неожиданно решил действовать именно так… Я не говорю о том, что он сделал это умышленно или неумышленно, видел он Зобнина или не видел. Факт в том, что он сыграл грубо и Безбородов этот момент расценил профессионально.

— Многие считают, что после игры в Санкт-Петербурге, рефери начнут помогать «Спартаку»...

— Судейство Безбородова не надо рассматривать через призму предыдущего матча красно-белых или еще какой-то игры, подводя под то, что уровень судейства матчей РФПЛ вызывает вопросы. Тем более не стоит нагнетать обстановку, как это делают в ряде СМИ. В данном конкретном матче человек отсудил профессионально и не думаю, что здесь есть поводы усомниться в его квалификации, – цитирует слова Бутенко «RT на русском».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Кудряшов Федор Безбородов Владислав
Комментарии (13)
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Srres
1476635719
Хоть один нормальный человек!!!
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Serjoga
1476637510
Какое руководство, такие и исполнители! У нас матчи далеко от Москвы судят судьи с Урала, Сибири, Юга и, заметьте, никаких спорных моментов (Оренбург-Томь, Амкар-Локомотив, Рубин-Кр.Советов), зато игры лидеров судят питерские и московские судьи, которые косвенно заинтересованы результатом для своих команд (они ведь тоже болельщики)! И еще "в пользу" Безбородова: 13.09.15 он же судил матч Спартак-Ростов, где Спартак выиграл 1:0, но тогда (и это тоже обсуждалось и было установлено) он не назначил явный пенальти в ворота Спартака, чем повлиял на результат матча. Через год он опять заставил народ говорить о своей профпригодности! А Бутенко? Да зачем своих топить-сам такой был, вот поэтому на мировых и европейских первенствах нет наших судей, потому, что в своем чемпионате не могут подходить к матчу с профессиональной готовностью. Член судейской коллегии ФИФА дал оценку этому эпизоду и признал решение Безбородова необоснованным и неправомерным. Только нашему судейскому корпусу ФИФА не указ!
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FanatSerj
1476637557
ой да ладно пля заливать то, напомнить момент, когда еще Динимовец Кураньи, с ноги разнес в кровь голову Спартаковцу в центре поля, точно в такой же ситуации и ему просто желтую дали т.к посчитали что не умышлено и он просто даже не видел Спартаковца. А вспомнил Паршевлюку батон раскрошил в кровь. Тридцатый тур был, не поленитесь посмотрите видос.
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cska-62
1476638032
Бутенко АБСОЛЮТНО ПРАВ!!!
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Zeff
1476641835
Спартак ущербный. На жалость давит. И помощников у них много.
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Вомбат
1476643390
А действующий арбитр ФИФА (см. на чемпе) раскритиковал Безбородова. Ведь Кудряшов соперника не видел, и к тому же попал ему в мягкое место, травмы не нанес. Безрассудное действие (очень опасная игра) без умысла и последствий расценивается по футбольным правилам (которые плохо знают не только рядовые болельщики Спартака, но и болельщики Спартака с футбольным прошлым) как заслуживающее ЖК. Но не КК.
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Iskandero
1476647219
Бутенко - настоящий профессионал, злопыхателям - молчать в тряпочку!
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