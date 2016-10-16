Бывший арбитр ФИФА: «Безбородов профессионально расценил эпизод с Кудряшовым»

Заместитель председателя судейского комитета РФС Андрей Бутенко оценил работу арбитра Владислава Безбородова в матче 10-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» (1:0).

— Момент, в котором Безбородов принял решение удалить Федора Кудряшова можно оценить по нескольким критериям. Однако по всему видно, что Владислав в этом моменте разобрался. Вот смотрите, когда мяч находится у вас на уровне головы или чуть выше, вы соперника не видите, то вы бьете по нему подошвой? Нет, конечно же, но Федор пошел на мяч открытой стопой. Он что, хотел его проткнуть шипами? Когда вы хотите выбить мяч куда-то подальше, вы используете подъем ноги, а Кудряшов, профессионал, играющий в футбол долгие годы, вдруг неожиданно решил действовать именно так… Я не говорю о том, что он сделал это умышленно или неумышленно, видел он Зобнина или не видел. Факт в том, что он сыграл грубо и Безбородов этот момент расценил профессионально.

— Многие считают, что после игры в Санкт-Петербурге, рефери начнут помогать «Спартаку»...

— Судейство Безбородова не надо рассматривать через призму предыдущего матча красно-белых или еще какой-то игры, подводя под то, что уровень судейства матчей РФПЛ вызывает вопросы. Тем более не стоит нагнетать обстановку, как это делают в ряде СМИ. В данном конкретном матче человек отсудил профессионально и не думаю, что здесь есть поводы усомниться в его квалификации, – цитирует слова Бутенко «RT на русском».