Нехайчик: «Во втором тайме будем гнуть свою линию и развивать результат»

Полузащитник «Оренбурга» Павел Нехайчик, ставший автором дубля в первом тайме матча 10-го тура РФПЛ против «Томи», подвел итоги первой половины встречи. Напомним, белорус выступал за томский клуб с 2014 по 2016 года.

«Испытываю неоднозначные чувства, все-таки я провел в «Томи» два с половиной года. С одной стороны, хочется радоваться, ведь добиваемся пока нужного результата. Но с другой стороны, это некрасиво по отношению к болельщикам томской команды. Во втором тайме мы будем гнуть свою линию и развивать результат», – сказал Нехайчик в интервью каналу «Наш футбол».