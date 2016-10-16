Тихонов: «Енисей» забил «Соколу» три гола, а потом успокоился»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов выразил недовольство игрой своих подопечных во втором тайме матча с «Соколом» (3:0) в рамках 17-го тура ФНЛ.

«Довольно удачно начали матч, забив гол практически в первой атаке. Потом контролировали игру, забили три, хотя могли больше. Во втором тайме ребята успокоились, хотя в перерыве мы говорили не расслабляться. Некоторые говорят, что счет не отражает игры. Возможно, так и есть, потому что у «Сокола» были хорошие моменты, но это связано с тем, что наши игроки успокоились», – заявил Тихонов.