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    Гранат: «Обе красные не по делу. Судьям пихали две недели, и они начали в одну сторону судить»

    Защитник «Ростова» Валадимир Гранат поделился мнением о работе арбитров в матче десятого тура РФПЛ против «Спартака» (0:1).

    – Результат по делу, «Спартак» очень хорошо играл, особенно когда их было 11, а нас восемь. Все закономерно.

    – Ваше мнение о работе Безбородова?

    – Как так можно судить? Какие-то ведомые получаются судьи. Им пихали две недели, и они испугались, начали в одну сторону судить.

    – Обе красные карточки по делу?

    – Не по делу, – сказал Гранат.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2016 00:45
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 25 октября 2016, 14:29

      а то все тут слишком умные, а знаете как сухожилия рвут специально?

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 25 октября 2016, 14:28

      слышь Орлы, а вот сломай он тазобедреный сустав или ещё что? и потом парня карьера под откос????Сколько таких было зубастиков?

      0
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 16 октября 2016, 14:04

      Уже восемь их было... себя забыл посчитать что-ли, олень!

      1
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      Рейтинг: +1860

      mahan 16 октября 2016, 13:04

      Гранат ты правила футбольные давно читал ? Несешь какую-то ахинею.

      2
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      Рейтинг: +114

      werty 16 октября 2016, 11:47

      На Советском Спорте написано, что Гранат в контрах был с Комбаровым и Глушаковым. Так что от него объективного комментария ждать не стоит.

      0
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      Рейтинг: +973

      Krics 16 октября 2016, 11:30

      Гранат походу обкурился, если неделя за две идет.

      3
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 16 октября 2016, 11:27

      Как знать

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -256

      balaton78 16 октября 2016, 11:26

      Позорное судейство! Или очки не пахнут? Любым путем?

      -3
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 16 октября 2016, 11:19

      сразу вспоминается сценка из камеди "...рафик ни у чём не виноуат...."

      2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 16 октября 2016, 10:34

      а что тогда по делу?что надо сделать чтобы тебя удалили с поля?-пристрелить кого то?

      1
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