Гранат: «Обе красные не по делу. Судьям пихали две недели, и они начали в одну сторону судить»

Защитник «Ростова» Валадимир Гранат поделился мнением о работе арбитров в матче десятого тура РФПЛ против «Спартака» (0:1).

– Результат по делу, «Спартак» очень хорошо играл, особенно когда их было 11, а нас восемь. Все закономерно.

– Ваше мнение о работе Безбородова?

– Как так можно судить? Какие-то ведомые получаются судьи. Им пихали две недели, и они испугались, начали в одну сторону судить.

– Обе красные карточки по делу?

– Не по делу, – сказал Гранат.