Глушаков: «Не хочу комментировать судейство, счет на табло. А Калачев пускай говорит»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопросы после матча десятого тура РФПЛ против «Ростова» (1:0).
– Калачев сказал, что «Спартак» слабее.
– Пускай говорит. Счет на табло.
– Судейство сломало игру?
– Почему сломало? Если говорить о первом удалении, за такие моменты показывают красную карточку. Когда Федя Кудряшов играл в «Тереке», его удаляли за подобные моменты. Вообще я не хочу комментировать судейство.
– Стычка с Ещенко?
– Никакой стычки с Ещенко у меня не было. Просто подсказывал какие-то моменты. Приходит 30 тысяч болельщиков, потому часто не слышно, что мы говорим друг другу, – сказал Глушаков.
Источник: Чемпионат.ком