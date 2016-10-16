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  • Глушаков: «Не хочу комментировать судейство, счет на табло. А Калачев пускай говорит»

Глушаков: «Не хочу комментировать судейство, счет на табло. А Калачев пускай говорит»

16 октября 2016, 00:00
39

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопросы после матча десятого тура РФПЛ против «Ростова» (1:0).

– Калачев сказал, что «Спартак» слабее.

– Пускай говорит. Счет на табло.

– Судейство сломало игру?

– Почему сломало? Если говорить о первом удалении, за такие моменты показывают красную карточку. Когда Федя Кудряшов играл в «Тереке», его удаляли за подобные моменты. Вообще я не хочу комментировать судейство.

– Стычка с Ещенко?

– Никакой стычки с Ещенко у меня не было. Просто подсказывал какие-то моменты. Приходит 30 тысяч болельщиков, потому часто не слышно, что мы говорим друг другу, – сказал Глушаков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Глушаков Денис Калачев Тимофей
Комментарии (39)
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mahan
1476565401
Все сказал по делу. Спартак с победой. Все остальные идите в лес.
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Денис Ростовский
1476565694
После прошлого матча комментировал судейство как никто другой. Серьезные люди писали... Забыл, барбос миллеровский?!
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Sany-116
1476566328
Да Валера а после матча с Зенитом ты пел совсем другую песню где-же твоя справедливость казак.
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Krasnodar 123
1476567579
А в прошлом туре счет у тебя на заднице был? УБОГИЙ!
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Мясной Упырь
1476568359
Спартак просто сильнее , в конце сезона удавитесь соплями бомжекони....
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deinego77@yandex.ru
1476569107
Ты же сука ростовский из миллерово!!! Хотя бы нейтральное интервью дал!
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Diman67
1476586240
хахаха глушак жалок! совершенно обратное говорил после игры с Зенитом. мол так побеждать стыдно. а теперь, когда спартак встал на место Зенита - счет на табло)))))) эта игра показала насколько гнилой этот персонаж
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bafor
1476586753
Молодец, Глушаков. Приятно, когда наши забивают.
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eleng
1476590024
Дениска, буть последователен, судили в сторону Спартака, за Зенит оправдывались. Убивают футбол в России, Ростов можно уважать за своё существование, что есть клуб, который может окучить любого ...не хочу таких побед!
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MURAD F. A.
1476590542
после зенита плакал то почему
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