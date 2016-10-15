Гацкан: «Арбитр сделал свое дело. «Спартак» наорал на судейство, и это принесло плоды»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился впечатлениями после матча десятого тура РФПЛ против «Спартака» (0:1), который ростовчане заканчивали вдевятером из-за удалений Федора Кудряшова и Сесара Наваса.

«Все все видели. «Ростов» вдевятером играл лучше, чем «Спартак». Арбитр сделал свое дело. «Спартак» наорал на судейство, и это принесло свои плоды. Кудряшову нужно было показывать максимум желтую карточку. Он не видел игрока, смотрел на мяч. Сесару Навасу первую желтую карточку дали ни за что. Он просто сказал судье, что тот должен показать карточку спартаковцу.

Не думаю, что удаления игроков «Ростова» в матчах с большими командами – это закономерность. Это какие-то подводные течения. Все разбирали матч «Зенит» – «Спартак». Сегодняшнюю игру никто разбирать не будет», – сказал Гацкан.