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  • Гацкан: «Арбитр сделал свое дело. «Спартак» наорал на судейство, и это принесло плоды»

Гацкан: «Арбитр сделал свое дело. «Спартак» наорал на судейство, и это принесло плоды»

15 октября 2016, 22:38
48

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился впечатлениями после матча десятого тура РФПЛ против «Спартака» (0:1), который ростовчане заканчивали вдевятером из-за удалений Федора Кудряшова и Сесара Наваса.

«Все все видели. «Ростов» вдевятером играл лучше, чем «Спартак». Арбитр сделал свое дело. «Спартак» наорал на судейство, и это принесло свои плоды. Кудряшову нужно было показывать максимум желтую карточку. Он не видел игрока, смотрел на мяч. Сесару Навасу первую желтую карточку дали ни за что. Он просто сказал судье, что тот должен показать карточку спартаковцу.

Не думаю, что удаления игроков «Ростова» в матчах с большими командами – это закономерность. Это какие-то подводные течения. Все разбирали матч «Зенит» – «Спартак». Сегодняшнюю игру никто разбирать не будет», – сказал Гацкан.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Гацкан Александр
Комментарии (48)
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deinego77@yandex.ru
1476560524
Спартак народная команда сказал мутко инструктируя судей перед матчем
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илья 009
1476561301
Спартак разочаровал меня. Играть против 8 ростовчан( слабые игроки) и отскочить не очень перспективно для команды, которая борется за титул чемпиона. С судейством солидарен, нарушения тянули на красные карточки(вопросов нет).Болею за Спартак.
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Павелий
1476561701
"Сесару Навасу первую желтую карточку дали ни за что. Он просто сказал судье, что тот должен показать карточку спартаковцу." За это как раз и дают карточку. Вторая карточа Навасу тоже за дело. Кудряшов сыграл грубо, но жёлтая или красная - мне сложно сказать. Молодец Джанаев, а атака Ростова сама не могла ничего реализовать. Неприятно, что опять бардак с судейством. Команды равные по силе, но Спартак забил, а Ростов - нет.
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Krasnodar 123
1476561853
РОСТОВЧАНЕ МОЛОДЦЫ БИЛИСЬ ДО ПОСЛЕДНЕЙ СЕКУНДЫ! СПАСИБО ИМ ЗА САМООТДАЧУ И СТОЙКОСТЬ!
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Ужас Мудко
1476561885
СУДЬЯ ЯВНО ДЕЙСТВОВАЛ В ПОЛЬЗУ СПАРТАКА.ЕГО НЕОБХОДИМО ОТСТРАНИТЬ ОТ СУДЕЙСТВА,ОН СУДИЛ ПРЕДВЗЯТО.
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Sany-116
1476562194
После такого судейства смотреть футбол России пропадает напрочь.
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Ужас Мудко
1476562587
ЗА ТАКОЕ ПРЕДВЗЯТОЕ СУДЕЙСТВО,СТЫД И СРАМ РФПЛ.ТЯНУТ СПАРТАК ЗА УШИ, ПОЗОР.
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lakz75
1476562868
Очередной раз вылезла вся грязь нашего чемпионата. Пробы на допинг ничего не дали Ростов все равно в ЛЧ, теперь судьями по команде бьют а Ростов в отличии от того же Спартака честь России в евро защищает.
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M.I.K.T.O.R.
1476563334
гацкану один ответ,сооооооосать)))))
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VVM1964
1476565461
ПРОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ , ПОСЛЕ МАТЧА ЗЕНИТ - СПАРТАК , НЕ БЫЛО ОСОБЫХ КОММЕНТАРИЕВ СО СТОРОНЫ СПАРТАКОВСКИХ ИГРОКОВ И ТРЕНЕРСКОГО ШТАБА , ИСТЕРИЮ УСТРОИЛИ ЖУРНАЛЮГИ ( ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ЧТО ТО ВЫТЯНУЛИ У 2 - Х ИГРОКОВ ) . ПРИ ВСЕМ УВАЖЕНИИ К ИГРЕ РОСТОВА , УЖЕ СЕГОДНЯ ЧЕТЫРЕ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПУСТИЛИСЬ В " ДИСКУССИЮ " ПРО СЕГОДНЯШНЕЕ СУДЕЙСТВО , ПРО БОЛЕЛ ПРОМОЛЧУ - НУ И КТО НЫТИК !!!
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