Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гацкан: «Арбитр сделал свое дело. «Спартак» наорал на судейство, и это принесло плоды»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился впечатлениями после матча десятого тура РФПЛ против «Спартака» (0:1), который ростовчане заканчивали вдевятером из-за удалений Федора Кудряшова и Сесара Наваса.

    «Все все видели. «Ростов» вдевятером играл лучше, чем «Спартак». Арбитр сделал свое дело. «Спартак» наорал на судейство, и это принесло свои плоды. Кудряшову нужно было показывать максимум желтую карточку. Он не видел игрока, смотрел на мяч. Сесару Навасу первую желтую карточку дали ни за что. Он просто сказал судье, что тот должен показать карточку спартаковцу.

    Не думаю, что удаления игроков «Ростова» в матчах с большими командами – это закономерность. Это какие-то подводные течения. Все разбирали матч «Зенит» – «Спартак». Сегодняшнюю игру никто разбирать не будет», – сказал Гацкан.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2016 22:38
    Рекомендуем
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 16 октября 2016, 11:29

      но ведь этого ждали все.....
      не зря свиньи визжали неделю

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 16 октября 2016, 00:51

      свинюшки хрулят

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Iskandero 16 октября 2016, 00:02

      Понеслось говно по трубам...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 16 октября 2016, 00:02

      РСМ - самая лучшая и яркая команда РФПЛ за последние два года. Удачи, РСМ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6715

      maior-60 15 октября 2016, 23:31

      Хватит всё валить на судей, играть надо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. 15 октября 2016, 23:29

      игрочишка хреноФФФ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. 15 октября 2016, 23:28

      гацкану один ответ,сооооооосать)))))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      lakz75 15 октября 2016, 23:21

      Очередной раз вылезла вся грязь нашего чемпионата. Пробы на допинг ничего не дали Ростов все равно в ЛЧ, теперь судьями по команде бьют а Ростов в отличии от того же Спартака честь России в евро защищает.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +965

      Riot Zero > Спартак2010 15 октября 2016, 23:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да ты бы тоже ебучку свою прикрыл, пол команды негров тоже блядь патрион нашёлся хуй мамин

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3897

      minaev23 > Спартак2010 16 октября 2016, 01:14

      Наш Ростов АЕКу не проигрывал! Давай чухан ответь

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      илья 009 > minaev23 17 октября 2016, 02:01

      Спартаку проиграл. Значит слабее АЕКА.По логике.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 15 октября 2016, 23:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЗА ТАКОЕ ПРЕДВЗЯТОЕ СУДЕЙСТВО,СТЫД И СРАМ РФПЛ.ТЯНУТ СПАРТАК ЗА УШИ, ПОЗОР.

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +973

      Krics 15 октября 2016, 23:15

      И это сказал лучший симулянт Премьр Лиги.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11