Бушманов: «С Каррерой постоянно общаемся в Тарасовке»

Наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов отметил, что постоянно находится в контакте с главным тренером основной команды Массимо Кареррой. Также специалист считает, что в поединке 10-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Ростовом» следует ожидать зрелищной игры обеих команд. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

«Взаимодействие происходит как обычно: мы постоянно общаемся на базе в Тарасовке. Все тренеры друг у друга учатся. Но мне, конечно, сложно сказать конкретно, почему он пользуется такой популярностью у игроков, ведь я не нахожусь в команде. Но если игроки говорят, что Каррера очень хороший мотиватор, значит, так оно и есть.

Что думаю о предстоящем матче «Спартака» и «Ростова»? Две команды проповедуют разный футбол, но оба соперника очень сильны, к тому же являются одними из лидеров чемпионата. «Ростов», скорее всего, в большей степени будет играть на контратаках, «Спартаку» придется взламывать оборону соперника. В любом случае, мы увидим очень интересный и зрелищный матч», – сказал Бушманов.