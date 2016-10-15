Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Карпин: «С Каррерой пришли новые эмоции. Теперь они спали, и результаты стали намного хуже»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился размышлениями о том, с чем связано ухудшение результатов команды в последних матчах.

    «С Каррерой в «Спартак» пришли новые эмоции. Если сравнивать итальянца с Димой Аленичевым по характеру и темпераменту, понятно, что это разные люди.

    Что-то нового в игре «Спартака», помимо эмоций, я не видел и сейчас не вижу. Возможно сейчас эти эмоции спали, из-за этого и результаты стали намного хуже, чем были в начале чемпионата», – сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2016 01:12
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 15 октября 2016, 07:12

      Какие результаты можно будет судить по окончании осеннего отрезка. Но даже если Спартак уйдёт на перерыв в лидерах, всё равно о чемпионстве говорить будет рано.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 15 октября 2016, 02:40

      В самом начале было понятно что нужно дать ещё год Аленечеву с Каррерой, либо Бердыев но унас как всегда где-то в середине и в таблице тоже

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 октября 2016, 01:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Состриг волосы, ума немного поубавилось...

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11