Жардим: «Завтра начинаем подготовку к матчу против ЦСКА»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился впечатлениями после матча девятого тура Лиги 1 против «Тулузы» (1:3).

«Первый тайм был равным, а нам удалось забить быстрый гол. Вторую половину «Тулуза» начала лучше и отыгралась. Мы старались переломить ход игры и создавать моменты, но в итоге пропустили еще.

Завтра будем восстанавливаться и начинаем подготовку к матчу против ЦСКА», – сказал Жардим.

Матч ЦСКА – «Монако» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов состоится во вторник, 18 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.