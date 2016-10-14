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    Гинер: «У «Монако» нет молодых игроков, в этом наш плюс»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер оценил игру молодых футболистов после матча десятого тура РФПЛ против «Уфы» (1:0) и поделился ожиданиями от игры Лиги чемпионов против «Монако».

    «Порадовала молодежь, у нас есть будущее – это главное. У «Монако» нет молодых футболистов, в этом наш плюс. Страндберг будет играть, молодые будут играть, которые придут в команду.

    С Гончаренко не общался перед матчем, после игры мы поговорили. Он рад, что сегодня играли на новом стадионе», – сказал Гинер.

    Матч ЦСКА – «Монако» состоится во вторник, 18 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.10.2016 22:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 октября 2016, 09:53

      Там было чему радоваться?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 октября 2016, 01:36

      Что такое плюс без величин?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 октября 2016, 01:26

      Молодёжь? Он, серьёзно? Ахаха) Посмотри на состав Монако клоун, там в основе играют несколько молодых игроков, которые вот-вот перейдут в топ-клубы. Нет молодёжи... Эта молодёжь без колебаний и стеснений продлит рекорд Игоряна и насуют с наскока за щёку всей остальной команде...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ivanthebest 17 октября 2016, 11:50

      У тебя в голове тухлая каша. Лечи голову пока не поздно.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 октября 2016, 22:52

      Монако забьёт 3-4 гола, а у вас только "+".

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