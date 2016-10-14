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    Деменко: «Из-за отсутствия Промеса у «Спартака» не будет проблем»

    Известный в прошлом футболист «Спартака» и «Ростсельмаша», а ныне «Ростова» Максим Деменко высказал мнение о предстоящем матче команд в рамках 10-го тура чемпионата России, а также о влиянии Квинси Промеса на игру красно-белых.

    «Ростов» хорошо поднял себя как команду. Еще год-два назад следить за противостоянием со «Спартаком» было бы неинтересно, а сейчас Каррера и Бердыев готовятся и хотят преподнести друг другу сюрприз. Кроме того, в составе у обеих команд много игроков, на которых приятно смотреть и на которых рассчитывают тренеры.

    Для «Спартака» Квинси Промес действительно многое значит, но из-за отсутствия одного игрока команда не будет испытывать проблем. Уверен, что Каррера прекрасно понимает ситуацию и готовится. Само собой, ему неприятно, когда футболист основного состава приезжает из сборной с травмой.

    На данном этапе в этой паре нет фаворита. Интереснее даже посмотреть на то, как кто подготовился к игре. Команды подойдут в равных условиях и будут играть на победу. Кому это удастся – узнаем после матча. Я играл и в «Ростове», и в «Спартаке», так что не буду отдавать предпочтение кому-то одному», – заявил Деменко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.10.2016 16:28
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 14 октября 2016, 17:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростову красивой игры и убедительной победы!

      -4
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 14 октября 2016, 16:48

      Всем зрелищной игры!

      5
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