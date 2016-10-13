Ловчев: «Уверен в том, что «Ростов» не проиграет «Спартаку». Скорее всего, даже выиграет»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что в матче 10-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Ростовом» любой результат будет неожиданным.

«Самый непредсказуемый матч тура, любой исход не станет неожиданностью. В «Ростове» все устоялось, Курбан Бердыев даже Владимира Граната научил играть в защите. Я уверен в том, что «Ростов» не проиграет «Спартаку», то есть либо ничья, либо победа гостей. Скорее всего, даже «Ростов» выиграет», – заявил Ловчев.