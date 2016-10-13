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    Ловчев: «Уверен в том, что «Ростов» не проиграет «Спартаку». Скорее всего, даже выиграет»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что в матче 10-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Ростовом» любой результат будет неожиданным.

    «Самый непредсказуемый матч тура, любой исход не станет неожиданностью. В «Ростове» все устоялось, Курбан Бердыев даже Владимира Граната научил играть в защите. Я уверен в том, что «Ростов» не проиграет «Спартаку», то есть либо ничья, либо победа гостей. Скорее всего, даже «Ростов» выиграет», – заявил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.10.2016 18:44
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    Комментарии27
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 14 октября 2016, 12:30

      и этот прогноз дает Ловчев?????
      сглазить хочет

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 октября 2016, 10:34

      Ловчев прав, Ростов победит, лишь бы судья не помешал.

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 14 октября 2016, 08:21

      только не надо недооценивать СПАРТАК не надо сейчас каркать,не надо быть сейчас такими уверенными,а то сглазим,тем более что на новом стадионе будет аншлаг.да и СПАРТАК уже 3 игры подряд проиграл.Пожелаем удачи РОСТОВУ!!!

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > товрос 14 октября 2016, 12:46

      за Бердыевым раньше такого не наблюдалось.. так что ждем игры Ростова хорошей

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > BAIv 15 октября 2016, 11:06

      перед игрой с БАВАРИЕЙ тоже надеялись на ничейку,а многие орали что РОСТОВ выиграет,поэтому не надо сглазить,РОСТОВУ сейчас будет очень тяжело 3 игры на выезде +в среду АТЛЕТИКО

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 14 октября 2016, 07:58

      ждем 2 автогола матч завершится 1:1))

      0
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 14 октября 2016, 07:53

      Интересный будет матч, в нем как раз и выяснится, кто на что способен.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 14 октября 2016, 06:33

      А Грант "свой среди чужих" как надо сделает)))

      -1
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 14 октября 2016, 06:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Евгений, стыдно,ты забыл сказать , что Спартак играет дома, Открытием покажется Ростову игра Спартака и КБ выиграю 1:0;2:0 ! Вперед Спартак!!!

      -4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 октября 2016, 04:16

      Истину глаголишь, Ловчев!.......но лучше победа Ростова, ибо ничья будет подарком бомжам и свиньям)))

      -2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 14 октября 2016, 02:15

      РСМ не ставит перед собой задачу "однозначно выиграть" и потом всей командой ходить на костылях. Исходим из принципа "необходимо и достаточно". Игра и настрой всё покажут. Лиговский матч будет поважнее...Удачи, РСМ!!! Ну, и Квинси Антоновичу здоровья....С ув.

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 октября 2016, 23:08

      Ну если Спартак проиграет, то, возможно, на этом сайте наконец-то появится информация о чём-нибудь другом. А то ведь задолбал этот спартачок

      -1
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