Салугин: «С возрастом понял, как выпить бутылку пива одним глотком»

Нападающий «Амкара» Александр Салугин заявил, что не употребляет алкоголь уже несколько месяцев, а также рассказал, как будучи игроком ЦСКА пил пиво с Вагнером Лавом на скорость.

«Вечером после тренировки можно позволить себя один-два бокала пива или вина. Но в какой-то момент решил вообще перестать пить на год-два, даже легкий алкоголь. Хочется выжать максимум из организма, пока время есть чего-то добиться в футболе.

Пиво Вагнер Лав пил увереннее меня. Когда мы в Кубке УЕФА в Краснодаре обыграли «Бенфику», собрались у Самодина в комнате – у него день рождения был. Рыба, пиво и так далее. Пили с Вагнером бутылку пива на скорость. Он ее одним глотком выпил. Я тогда вообще не понимал, как так можно. С возрастом и опытом только понял», – поделился форвард.