Заболотный: «Встреча с «Зенитом» будет иметь для «Урала» колоссальное значение»

Голкипер «Урала» Николай Заболотный высказал мнение о предстоящей игре 10-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита». По мнению стража ворот, питерский клуб будет предельно мотивированным.

«Уверен, «Зенит» приедет предельно мотивированным: команда набрала хорошую форму, идет вровень с лидерами и постарается оторваться от «Спартака» и ЦСКА. Мы отдаем себе отчет в том, какой сложности поединок нас ожидает, однако полны решимости добиться победы. У нас не так много очков, поэтому каждая встреча для нас имеет колоссальное значение», – заявил вратарь.

Матч состоится 16 октября в 14:00 по московскому времени.