Лев повторил рекорд Гербергера по числу побед во главе сборной Германии

В матче третьего тура группового этапа отбора на ЧМ-2018 сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии со счетом 2:0.

Эта победа стала для главного тренера немцев Йоахима Лева 94-й у руля национальной команды. Он сравнялся с рекордсменом по этому показателю Зеппом Гербергером. При этом Леву для 94 побед понадобился 141 матч, Гербергеру – 168 игр.

Таким образом, в матче против Сан-Марино 11 ноября Лев может стать абсолютным рекордсменом по числу побед со сборной Германии.