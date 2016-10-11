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    Андрей Федун: «Возможно, подадим в суд за клевету. Информация об отставке Карреры – «утка»

    Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал информацию о том, что клуб может отправить в отставку главного тренера Массимо Карреру.

    «Возможно, мы подадим в суд за клевету. Создается впечатление, что кто-то пытается раскачивать лодку перед важными матчами с «Ростовом» и ЦСКА. «Спартак» идет первым, похоже, это кому-то не нравится – другого объяснения подобным публикациям нет. С Каррерой заключен контракт – это не шутки. За заметкой Life ничего не стоит – обыкновенная «утка», – сказал Андре Федун.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2016 19:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +295

      ильиных 12 октября 2016, 08:24

      Конечно, драть их надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 октября 2016, 21:40

      Правильно надо этих злобных карликов наказать ,чтобы всякому быдло непотребно было бы.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 11 октября 2016, 20:51

      Андрей Федун: «Возможно, подадим в суд за клевету. Информация об отставке Карреры – «утка». Да и сам он тот ещё "гусь"

      -2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 октября 2016, 20:07

      сегодня же подам в суд на своего соседа... За то ,что он говорит,мол я его не уважаю...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +33561

      oyabun 11 октября 2016, 20:04

      Совершенно верное желание. Нельзя оставлять без внимания столь низкопробные попытки поднять собственные рейтинги, спекулируя на чувствах болельщиков, без ложной скромности, легендарного клуба. Иначе любой писака, желающий без труда заработать свою копеечку, станет склонять имя "Спартак" как ему захочется.

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 11 октября 2016, 19:43

      Ну на данный момент утка..
      А в статье написано, что в случае не удачных матчей с Ростов и ЦСКА, он может быть отправлен в отставку, поэтому в суд подать не получится, ибо это просто прогноз журналиста.
      Федун же не сказал "Даже если мы проиграем, оба важных матча, тренер останется".

      -2
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      Рейтинг: -71

      Мамай Кокорин 11 октября 2016, 19:28

      И правильно

      0
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