Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Каррера: «В РПФЛ действует лимит, так что хотелось бы подписать нескольких россиян»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился трансферными планами и рассказал об изменениях, которые он внес в игру команды.

    «Поскольку в России действует лимит на легионеров, то мне хотелось бы подписать нескольких россиян.

    Поначалу мы пользовались тактической схемой 3-5-2, которую ранее использовал Аленичев. Затем я решил, что для того набора игроков, который у меня есть, лучше подойдет схема 4-2-3-1», – сказал Каррера.

    Также наставник поделился впечатлениями от жизни в Москве.

    «Сейчас я живу только футболом, а моя семья по-прежнему находится в Италии. Я не очень много гулял по Москве, но уже понял, что город хороший. Что меня и вправду удивило, так это убийственные пробки. Я все еще пользуюсь услугами переводчика, хотя желание выучить русский есть. У меня контракт до 2018 года, и я надеюсь, что к тому времени уже буду говорить по-русски».

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2016 19:09
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3243

      Опорник84 12 октября 2016, 09:55

      Где их взять качественных Российских футболистов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 12 октября 2016, 07:26

      Натурализовать 11 бразильцев - и дело с концом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      mike__fms 12 октября 2016, 03:39

      ха. как только схему поменял 3 поражения подряд)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 12 октября 2016, 01:20

      Только выбор невелик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      tootoo 12 октября 2016, 01:00

      Как обычно, россиян подпишет Зенит. Чтобы потом сидели на лавке, ну хоть за соперников не играли, и то хорошо.
      Новосельцеву привет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 11 октября 2016, 20:52

      Из Спартак-2 посмотреть нечего что-ли!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 11 октября 2016, 20:38

      Вот это разговор

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 октября 2016, 20:27

      Где он достойный россиян то найдёт сейчас? Дзагоева что ли перекупит? Разве что Баженова вернуть как свободного агента, с ним хоть в квадрат на тренировке погонять можно

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 11 октября 2016, 20:16

      У Спартака же в академии сплошь Месси с Суаресами, зачем же чужих то россиян подписывать?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Pilottt 11 октября 2016, 19:27

      Развивай молодежь

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11