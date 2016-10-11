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    Нойштедтер: «Почему не вызвали в сборную? Сейчас в России есть много хороших игроков»

    Защитник сборной России и «Фенербахче» Роман Нойштедтер прокомментировал отсутствие своего имени в числе вызванных в национальную команду.

    «На первый сбор меня все же позвали, и я сыграл против Турции. У сборной новый главный тренер, и он хочет посмотреть на каждого. Ведь сейчас в России есть много хороших игроков, которые постоянно прогрессируют. Поэтому «Ростов» и попал в Лигу чемпионов, а «Краснодар» уверенно идет в Лиге Европы. Конечно, влияет и то, что я не играю в «Фенербахче». Для того, чтобы выходить на поле в каждом матче, работаю каждый день; и надеюсь, что скоро буду играть постоянно: как в клубе, так и в сборной», – заявил Нойштедтер.

    Источник: Sports.ru

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    11.10.2016 15:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 октября 2016, 18:14

      Ну как раскрой секрет кто эти классные игроки?

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