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    Пятницкий: «В «Спартаке» никто не способен заменить Промеса»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий прокомментировал травму Квинси Промеса, полученную игроком в матче за сборную Голландии. Красно-белые рискуют потерять своего лидера в преддверии игры с «Ростовом» в рамках 10-го тура РФПЛ.

    «Если Промес из-за травмы не сможет принять участие в игре с «Ростовом», то это будет самая серьезная потеря для «Спартака», которую только можно было придумать. Если бы вчера Промес остался на поле, возможно голландцы не проиграли бы французам. Квинси может создать момент из ничего.

    Думаю, в «Спартаке» никто не сможет заменить Промеса, даже если Массимо Каррера поменяет схему. Но пока рано говорить о серьезности травмы. Квинси сам покинул поле, поэтому, думаю, повреждение не будет очень серьезным», – заявил Пятницкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.10.2016 12:54
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    Комментарии18
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      Рейтинг: -19

      dsg34dh 11 октября 2016, 18:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала более чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Вот сами почитайте, если не верите — http://2qu.ru/leviron

      -4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 11 октября 2016, 18:38

      Ждемс клиентов после матча...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 11 октября 2016, 18:32

      Поищите в Африке получше ...
      Там таких полно.

      -2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 11 октября 2016, 18:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уверен, что Промес выйдет и будет играть даже на одной ноге, ведь он суринамец со школы Аякса, а никакой не спартаковец. Он- боец. И как только дурачка угораздило вляпаться в свинарник?!. Выздоравливай, Квинси Антонович!

      -7
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 11 октября 2016, 17:54

      В Спартаке есть хорошие игроки,только вот с Промесом ,Спартак бы смотрелся,да и игра в целом против Ростова,гораздо интереснее чем без него,..
      здоровья,пусть быстрей поправляются - Промес и Федор Смолов..

      5
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      Рейтинг: +101005

      zigbert 11 октября 2016, 17:04

      От травм никто не застрахован.Только не надо ныть а идти в бой с открытым забралом.

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 11 октября 2016, 16:39

      Ну тогда грош цена Спартаку как команде. Да основной игрок, но побеждает команда.

      4
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 11 октября 2016, 16:23

      с этим не поспоришь

      0
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 11 октября 2016, 15:32

      Промес хорошо смотрится. Трудяга. Жалко что травмировался. Очень хочется увидеть его на поле в сборной. Нидерланды в кое веке слажено начали играть за последнее время.

      0
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 11 октября 2016, 15:04

      это точно

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