Шалимов: «По инфраструктуре «Краснодар» – настоящий топ-клуб, каких и в Европе мало»

Новый главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов уверен, что его команда укомплектована для решения серьезных задач.

«Сверхзадачи ставят мировые гранды с мощной историей. Мы – молодая команда, идущая от игры к игре. Выиграть, восстановиться, правильно потренироваться, снова выиграть. И неуклонно улучшать игру. Вот наши цели. По инфраструктуре «Краснодар» – настоящий топ-клуб, каких и в Европе мало. У команды достойный бюджет, у игроков достойные зарплаты. Выезды, гостиницы – все на топ-уровне. Бывает, игроков подобное слегка расслабляет. Тут многое зависит от тренерского штаба. Вопрос дисциплины – важнейший, благодать вне поля не должна привести к расслабленности на поле. И я не вижу в команде никого, кто был бы демотивирован хорошими условиями.

Клуб предложил подписать трехлетний контракт – я согласился. С радостью. В первую очередь поменял кое-что в плане дисциплины вне поля, интенсивность тренировок. Стараюсь предельно четко объяснять игрокам, что они должны делать в игре. При этом мне не хотелось бы, чтобы это выглядело как отрицание идей Кононова, к которому отношусь с уважением. Любой тренер что-то меняет, возглавив команду, иначе просто быть не может.

Считаю, мы укомплектованы для решения серьезных задач. Главное, чтобы травмированные выздоровели. В солидных клубах делается так: называется проблемная позиция, селекционная служба подбирает кандидатов, которые потом обсуждаются. В «Краснодаре» таких позиций сейчас нет. Мамаев уже приступил к работе, недели через три должен быть готов к основе. Измайлов работает в общей группе, Вандерсон занимается с реабилитологами. По Перейре вопрос открыт, ему восстанавливаться дольше всех», – рассказал Шалимов.

После девяти туров «Краснодар» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.