Ташуев: «Кубань» с Калешиным будет играть в атакующий футбол»

Бывший наставник «Кубани» Сергей Ташуев оценил перспективы Евгения Калешина, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера краснодарского клуба.

«Я тренировал Калешина как игрока в «Краснодаре» и Белгороде, а в прошлом году привлек в тренерский штаб «Кубани» в качестве одного из своих помощников. Думаю, в первую очередь назначение Калешина связано с нестабильной ситуацией в клубе, при которой на сегодняшний день приглашать в команду иностранных специалистов нерентабельно и рискованно.

Учитывая неопытность Калешина, состояние клуба и турнирную ситуацию, ему будет непросто, и, наверное, рановато еще ему становиться главным тренером. Но знаю, что у Калешина есть огромное желание достигать успехов в тренерской карьере, он старается скрупулезно разбираться в тренерских методиках, и он большой профессионал.

Когда он выступал в моих командах, то вписывался в структуру игры. Калешин, как и я, приверженец атакующего футбола с контролем мяча и большим количеством забитых голов. «Кубань» под его руководством сделает больший акцент на атаку, будет отбирать мяч выше», – рассказал Ташуев.