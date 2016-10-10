Гаджиев: «Не хочу, чтобы Селихов уходил из «Амкара»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный уход вратаря команды Александра Селихова. Напомним, что в услугах футболиста заинтересованы «Зенит» и «Спартак».

«К сожалению, в нашем футболе наблюдается такая тенденция: российские клубы готовы платить за игроков иностранным командам большие деньги —по 5, 10, 15 миллионов евро и даже больше, а на внутреннем трансферном рынке в вопросах покупки российских футболистов те же клубы расставаться с подобными суммами не торопятся.

Заплатить, условно, «Амкару», который сильно нуждается в деньгах, за того же Селихова клубы почему-то стесняются. А чем российские игроки в наших клубах хуже легионеров из иностранных команд?

Как тренер, я, конечно, не хочу, чтобы Селихов уходил из «Амкара», но если клуб решит все-таки продать игрока, хотелось бы получить за его трансфер компенсацию. Просто так отпускать талантливого футболиста никто не хочет и не будет.

Если за Селихова предложат те деньги, которые устроят руководство «Амкара», то трансфер возможен», – сказал Гаджиев.