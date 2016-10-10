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    Гаджиев: «Не хочу, чтобы Селихов уходил из «Амкара»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный уход вратаря команды Александра Селихова. Напомним, что в услугах футболиста заинтересованы «Зенит» и «Спартак».

    «К сожалению, в нашем футболе наблюдается такая тенденция: российские клубы готовы платить за игроков иностранным командам большие деньги —по 5, 10, 15 миллионов евро и даже больше, а на внутреннем трансферном рынке в вопросах покупки российских футболистов те же клубы расставаться с подобными суммами не торопятся.

    Заплатить, условно, «Амкару», который сильно нуждается в деньгах, за того же Селихова клубы почему-то стесняются. А чем российские игроки в наших клубах хуже легионеров из иностранных команд?

    Как тренер, я, конечно, не хочу, чтобы Селихов уходил из «Амкара», но если клуб решит все-таки продать игрока, хотелось бы получить за его трансфер компенсацию. Просто так отпускать талантливого футболиста никто не хочет и не будет.

    Если за Селихова предложат те деньги, которые устроят руководство «Амкара», то трансфер возможен», – сказал Гаджиев.

    Источник: Известия

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    10.10.2016 07:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 10 октября 2016, 13:30

      2-4 млн

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 10 октября 2016, 10:12

      Гаджиев что курит-то между играми? "Не торопятся" расставаться с миллионами на внутреннем рынке... да как раз на внутреннем рынке ценник так задран, что за всякую хрень приходится платить миллионы. Хотя Гаджиев походу просто в доле и хочет конкретный ценничек ещё немного подзадрать.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 10 октября 2016, 08:31

      саиое главное ЗЕНИТ или СПАРТАК захочет и он уйдет

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 10 октября 2016, 08:12

      талантливый парень в многом благодаря него амкар находиться на вершины таблицы

      -2
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