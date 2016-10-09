Засеев: «Спартак» и после матча с «Уфой» сетовал на судейство»

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился мнением о неоднозначном судействе в матче 9-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2), отметив, что ошибки арбитров не играют первостепенной роли в результатах.

«Конечно, у арбитров случаются ошибки, тут ничего не скажешь, но это не играет первостепенной роли. Спартаковцы сейчас говорят, что если бы не судья, результат был бы другим. Они и после матча с нами сетовали на то, что арбитры были виноваты. Давно известно, что, когда команда проигрывает, всегда ищутся виновные», – сказал Засеев.