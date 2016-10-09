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    Гилерме: «Нам сложно и стыдно. Даже выходить на улицу непросто»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме после товарищеского матча с «Уфой» (1:3) заявил, что команде сложно и стыдно.

    «Сейчас у нас сложная ситуация, но мы сможем из нее выйти. «Локомотив» – хорошая команда. Надеемся, уже в следующем матче с «Амкаром» все встанет на свои места. Нам совсем немного не хватает везения. Во всех последних матчах мы могли забивать, но не реализовали свои моменты. Понимаю, что болельщики сейчас недовольны. Прошу их набраться терпения. Нам сложно и стыдно. Даже выходить на улицу непросто. Но я верю, что уже в следующей игре с «Амкаром» все будет нормально», – заявил страж ворот.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    09.10.2016 17:50
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 11 октября 2016, 12:59

      Локомотив выйдет из этой ситуации, когда половина игроков выйдет из команды)))

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 10 октября 2016, 19:33

      хочется верить но но амкар в этом сезоне при данных раскладах будет фаворитом уж хорошо они начали а локо пока в тупике

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 октября 2016, 13:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Играть надо, а не стыдиться ))) Интересно, после какого по счёту поражения Сёмин подаст в отставку? Причём, это будет позорная отставка

      -4
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 10 октября 2016, 13:42

      к сожалению, второе (или третье) пришествие Палыча не пошло впрок. Команда вообще не играет. Или не хочет?.. Что вообще происходит?? Такой безвольной команды давно не было... Больно и обидно смотреть как игроки отбывают номер...

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 10 октября 2016, 11:14

      Пора на базу, в карантин, как в совдеповские времена,зато никто узнавать не будет и со стыда не сгорите)))

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 10 октября 2016, 08:45

      Семин не о чём.Бердыев сколотил хорошую команду из того что было.

      2
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      Рейтинг: +767

      товрос 10 октября 2016, 08:34

      гражданин РОССИИ езжай в Бразилию

      -2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow > товрос 10 октября 2016, 08:45

      Гражданин езжай в .опу

      2
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      Рейтинг: +767

      товрос > bumer_moscow 10 октября 2016, 15:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      и ты с Семиным туда же

      -4
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > товрос 11 октября 2016, 09:32

      тебя забыли спросить, кому и куда ехать.

      -1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 10 октября 2016, 00:30

      в принципе, то же самое перед Арсеналом говорили.
      Но... Верим в команду!!!

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 9 октября 2016, 22:38

      Два раза влететь Уфе - это уже закономерность. После первого залёта уже слышали подобные надежды на победу в следующем матче и опять залёт! Да ещё три мяча пропустили.

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 9 октября 2016, 18:17

      Дух смородской ещё не выветрился, иных объяснений нет

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