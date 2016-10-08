Агент: «Летом Дракслер определенно покинет «Вольфсбург»

Агент полузащитника «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера Фабио Паризи рассказал о будущем своего клиента.

«Макс Аллегри говорил с Дракслером, они общались. У «Вольфсбурга» влиятельные владельцы, но, к сожалению для немецких фанов, оттуда все хотят уйти. Летом Дракслер был на грани перехода в «ПСЖ», который предлагал около 59 миллионов фунтов.

В конце сезона он определенно покинет «Вольфсбург». Он с удовольствием готов перейти в «Ювентус», это идеальный треквартиста для Аллегри.

Повторю: Дракслер уйдет, а заинтересован ли в нем еще «Ювентус» – это другой вопрос», – сказал Паризи.

Добавим, что будущее Дракслера связывают с «Арсеналом».