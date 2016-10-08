Гасилин: «Лимит российскому футболу вообще не нужен, играть должен сильнейший»

Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказал мнение, что наличие лимита в российском футболе тормозит его развитие. По словам игрока, выходить на поле должны только сильнейшие.

– За «Зенит» вы дебютировали еще при Спаллетти. Итальянец больше уделял внимания молодежи, чем Виллаш-Боаш?

– С Боашем я вообще не работал, поэтому думаю, что Спаллетти внимания уделял больше. Но и Луческу сейчас очень часто подключает молодых игроков, так что я думаю, что развитие молодежи у нас идет.

– В «Зените» играют Дзюба, Кокорин, Кержаков, Джорджевич. Как убедить Луческу поставить вас в состав?

– Забивать! Если придется идти [в основу] через вторую команду, то буду добиваться этой цели так. Получу другие шансы, буду стараться их реализовать!

– В этой борьбе лимит на легионеров помогает вам или наоборот все осложняет?

– Лимит российскому футболу вообще не нужен. Играть должен сильнейший, а подобные ограничения лишь тормозят развитие нашего футбола.

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