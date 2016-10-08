Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гасилин: «Лимит российскому футболу вообще не нужен, играть должен сильнейший»

Гасилин: «Лимит российскому футболу вообще не нужен, играть должен сильнейший»

8 октября 2016, 16:48
10

Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказал мнение, что наличие лимита в российском футболе тормозит его развитие. По словам игрока, выходить на поле должны только сильнейшие.

– За «Зенит» вы дебютировали еще при Спаллетти. Итальянец больше уделял внимания молодежи, чем Виллаш-Боаш?

– С Боашем я вообще не работал, поэтому думаю, что Спаллетти внимания уделял больше. Но и Луческу сейчас очень часто подключает молодых игроков, так что я думаю, что развитие молодежи у нас идет.

– В «Зените» играют Дзюба, Кокорин, Кержаков, Джорджевич. Как убедить Луческу поставить вас в состав?

– Забивать! Если придется идти [в основу] через вторую команду, то буду добиваться этой цели так. Получу другие шансы, буду стараться их реализовать!

– В этой борьбе лимит на легионеров помогает вам или наоборот все осложняет?

– Лимит российскому футболу вообще не нужен. Играть должен сильнейший, а подобные ограничения лишь тормозят развитие нашего футбола.

Полностью интервью Гасилина читайте здесь.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Гасилин Алексей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1475937297
Всё правильно, Чемпиона России разыграем в РФПЛ. И премьерка не останется без дел. По хоккейному разыграем чемпионат континента, Причём африканского и южноамериканского контингента. А русских будем смотреть на чемпионатах областей. Вот с местных полей и ждём вестей.
Ответить
dyema
1475941917
Терпение и труд всё перетрут, старайся Лёха!
Ответить
Zeff
1475943300
Как Европа пагубно действует на незрелые мозги.
Ответить
Алексей1988
1475944802
Правильные слова! Особенно приятно слышать это от футболиста не основного состава! Респект и уважуха!
Ответить
ГенГриг
1475946291
Неправильно мыслишь Гасилин. Если будет как ты рассуждаешь ,то в скором времени в наших клубах будут бегать 9-11 легов, а шансы молодых будут равняться 10 процентам. и то не факт.Футбол щас просто большой бизнес. Проще взять легов готовых, со всех континентов немного раскрутить и продать в европу или еще куда нибудь.А русские пацаны там не нужны. вот и вся формула.Для такой страны большой , стыдно должно быть , собирая игроков со всего мира.Лимит должен быть всегда и даже жестче чем сейчас. В идеале 3 легионера.Во всем должна быть мера.
Ответить
sochi-2013
1475956232
Зачем тогда нужен футбол в России, если в нем НЕ БУДУТ ИГРАТЬ РОССИЙСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ???
Ответить
Пиво без газа
1476002278
Одни только разговоры, лимит, где был, там и остался.
Ответить
Жентус
1476062786
Если бы у нас в сборной игроки были... Чтобы играли в середняках топ чемпионатов, но были бы лидерами своих клубов! Вот тогда у нас и сборная уже из себя что то представляла, а так то что... Представить, что в Зените играет 1 россиянин... Зато этот россиянин будет на 3 головы сильнее всех. Тоже и о других клубах можно российских думать, а в основу не пробиваетесь, катитесь играть в Казахстан... Вот серьезно, какое тут развитие, если они спокойно в обойму из-за паспорта попадают? Умнее всех Митрюшкин поступил, все должны так делать. Если не пробился в основу Спартака, езжай за бугор в Сьон... Развивайся там, становись лидером и доказывай свою состоятельность, а потом уже и в Спартак позовут или в какой нибудь другой топ клуб России. А так то что? Не количеством брать надо, а качеством.
Ответить
Главные новости
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
6
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
Все новости
Все новости
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
1
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
1
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
3
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
Вчера, 17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
Вчера, 16:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+