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    Блинд: «Голландия не может позволить себе ошибок в игре с Францией»

    Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд отметил, что команде стоит серьезно подготовиться к матчу третьего тура группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018 против Франции. По мнению наставника, оранжевые не могут позволить себе допустить хотя бы малейшие ошибки. Напомним, в предыдущей игре голландцы нанесли разгромное поражение Беларуси (4:1).

    «В матче с Белоруссией было немало хороших моментов, однако четверть игры мы провели не на должном уровне. В поединке с французами мы не можем позволить себе подобного. Мы будем серьезно трудиться над подготовкой в течение ближайшего времени. Вратарская позиция? Существует большой шанс, что с Францией место в воротах займет Стекеленбург», – приводит слова Блинда Agence France-Presse.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2016 13:29
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