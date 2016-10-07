Ерохин: «Работать с Черчесовым очень комфортно»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против команды Коста-Рики. Напомним, встреча пройдет 9 октября в Краснодаре.

«Многие ребята были еще на предыдущем сборе, поэтому с каждым днем взаимопонимание все лучше. Думаю, надо прибавить в атакующей игре, чтобы реализовывать моменты, которые у нас появляются. Работается с Черчесовым вполне комфортно, на тренировке рабочая обстановка, никого не напрягают, но все должны действовать очень четко, поэтому никто не может дать себе послаблений.

Сегодня больше было теоретическое занятие, подготовка к матчу с Коста-Рикой, отработка действий в обороне и атаке. Своим состоянием доволен и думаю, что тренеры нас подведут на сто процентов готовыми и в хорошем состоянии ко дню матча. Были теоретические занятия в отеле, еще два дня до матча, полностью изучим соперника и будем знать, с кем играем. Мы знаем, что они будут играть в пять защитников, поэтому готовимся к этому», – сказал Ерохин.