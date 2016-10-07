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Ерохин: «Работать с Черчесовым очень комфортно»

7 октября 2016, 18:51
3

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против команды Коста-Рики. Напомним, встреча пройдет 9 октября в Краснодаре.

«Многие ребята были еще на предыдущем сборе, поэтому с каждым днем взаимопонимание все лучше. Думаю, надо прибавить в атакующей игре, чтобы реализовывать моменты, которые у нас появляются. Работается с Черчесовым вполне комфортно, на тренировке рабочая обстановка, никого не напрягают, но все должны действовать очень четко, поэтому никто не может дать себе послаблений.

Сегодня больше было теоретическое занятие, подготовка к матчу с Коста-Рикой, отработка действий в обороне и атаке. Своим состоянием доволен и думаю, что тренеры нас подведут на сто процентов готовыми и в хорошем состоянии ко дню матча. Были теоретические занятия в отеле, еще два дня до матча, полностью изучим соперника и будем знать, с кем играем. Мы знаем, что они будут играть в пять защитников, поэтому готовимся к этому», – сказал Ерохин.

Источник: ТАСС
Россия Коста-Рика Ерохин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Aztec58
1475855999
Лизнул на всякий случай.
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sochi-2013
1475864676
Потому у нас такая сборная(да и весь футбол). Должно так напрягать, чтобы до койки еле доползали!
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a-rakhmatov
1475864759
Новая сборная должна играть лучше старой....
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