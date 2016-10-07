Уренья: «Ребята из Коста-Рики боялись, что в России будет снег и холодно»

Нападающий сборной Коста-Рики Маркос Уренья, ранее выступавший за «Кубань», поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России.

– Когда я узнал, что играем с Россией, да еще и в Краснодаре, для меня это был потрясающий момент – я просто не поверил! Давно здесь не был, хотел вернуться, предполагал, что это может случиться в 2018 году, но все произошло раньше. И так здорово, что матч решили провести именно в Краснодаре! Очень рад, очень!

– Ваши товарищи по сборной, наверное, обрушились на вас с вопросами.

– Конечно! Все сразу на меня: как Россия? Как погода? Ребята немножко боялись, что будет снег и холодно, совсем не как в Коста-Рике. Но потом они прилетели сюда, посмотрели и сказали: о, а тут неплохо, и погода хорошая, и город – нет опасных людей на улицах.

– На кого Россия больше похожа из ваших конкурентов по отбору?

– В России очень разные футболисты. Есть сильные и высокие, есть техничные, как Дзагоев, есть скоростные. В этом и сила России. Мне ваша сборная чем-то напоминает и США, и Мексику. Нечто среднее между ними. Матч будет очень интересный, и для нас, и для вас.