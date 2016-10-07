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    Исполнительный директор «Амкара»: «Иванов большой специалист, пользуется уважением»

    Исполнительный директор “Амкара” Денис Маслов прокомментировал решение Валентина Иванова уйти в отставку с поста главы департамента судейства РФС.

    – Не он первый, не он последний. Должность руководителя департамента судейства и инспектирования – расстрельная. Иванов большой специалист, пользуется уважением. Если он ушел из-за скандала в матче “Зенит” – “Спартак”, то это неправильно.

    – Как оцените судейство в премьер-лиге в последние годы?

    – Общее количество ошибок сократилось, арбитры прибавляют в своей работе. Судьи стали более объективными.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.10.2016 10:54
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