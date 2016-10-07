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  • Отбор ЧМ-2018. Аргентина без Месси теряет очки, Бразилия, Уругвай и Эквадор громят соперников

Отбор ЧМ-2018. Аргентина без Месси теряет очки, Бразилия, Уругвай и Эквадор громят соперников

7 октября 2016, 07:14
3

Состоялись очередные матчи отбора чемпионата мира-2018 в Южной Америке. Бразилия, Эквадор и Уругвай добыли разгромные победы, в то время как сборная Аргентины без Лионеля Месси не смогла обыграть команду Перу. Отметим, что лидером отбора остаются уругвайцы.

Отбор ЧМ-2018. КОНМЕБОЛ. 8-й тур

Эквадор – Чили – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Валенсия, 19; 2:0 – Рамирес, 23; 3:0 – Кайседо, 46.

Уругвай – Венесуэла – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Лодейро, 29; 2:0 – Кавани, 46; 3:0 – Кавани, 79.

Парагвай – Колумбия 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кардона, 90+1.

Бразилия – Боливия – 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 Неймар, 11; 2:0 – Коутиньо, 26; 3:0 – Луис, 39; 4:0 – Жезус, 44; 5:0 – Фирмино, 75.

Перу Аргентина – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мори, 15; 1:1 – Герреро, 58; 1:2 – Игуаин, 77; 2:2 – Куэве (пен.), 84.

Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Турнирная таблица отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Уругвай Парагвай Аргентина Боливия Эквадор Перу Чили Венесуэла
Комментарии (3)
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BoltCX
1475814190
Неужели без Месси так тяжело? ведь есть очень хорошие игроки.
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qweewqqweewq
1475815843
+
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Legioner-05
1475825873
Бразилия хорошо себя чувствует
Ответить
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