Врач ЦСКА: «Надеемся, что на следующей неделе Акинфеев приступит к тренировкам»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии футболистов столичного клуба. По словам Керимова, голкипер сборной России и армейцев Игорь Акинфеев приступит к тренировкам на следующей неделе.

– Сегодня стало известно, что Акинфееву предписано консервативное лечение с повторным обследованием в декабре. Сможет ли капитан команды принять участие в ближайшем поединке с «Уфой» 14 октября?

– Действительно, Игорь в декабре вновь отправится в ту же клинику. Мы рассчитываем, что на следующей неделе он приступит к тренировкам. Что же до встречи с «Уфой», решение о том, сыграет ли Акинфеев, будет принято непосредственно перед матчем.

– Что произошло с Помазуном?

– У него было повреждение коленного сустава, и ситуация требовала артроскопического вмешательства. Операция прошла успешно. В этом году Помазун уже не сыграет, рассчитываем, что он будет работать на зимних сборах.

– Когда ждать возвращения Дзагоева?

– На данный момент он занимается индивидуально под присмотром наших физиотерапевтов.

– А что с Головиным?

– Он только начал восстановление. Сроки его возвращения в строй объявим чуть позже.

– Наконец, пару слов о Цауне. Он по-прежнему не занимается наравне со всеми?

– Пока Цауня действительно не может тренироваться в общей группе. Мы общались с хирургом, который его оперировал, и решили, что ближайшую неделю игрок будет работать индивидуально под присмотром физиотерапевтов.