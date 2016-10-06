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    Караваев: «После пары матчей за ЦСКА понял, что надо уходить»

    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев, этим летом перешедший в чешский клуб из ЦСКА, рассказал о своей беседе с Леонидом Слуцким, а также отметил, что еще не готов конкурировать с Марио Фернандесом.

    – С Леонидом Слуцким в межсезонье беседовали?

    – Да. Леонид Викторович сказал обычные для таких ситуаций слова: старайся, доказывай, шанс будет.

    – Он вас рассматривал в качестве конкурента Марио Фернандесу?

    – Нет. Сразу было оговорено: я левый защитник.

    – Почему?

    – Это объективно. С Фернандесом на равных конкурировать был не готов. Впрочем, это касается не только меня. С Марио было бы трудно соперничать многим нашим футболистам.

    – В сборной России он на правом фланге тоже будет номером один?

    – Здесь я бы поспорил. Игорь Смольников – очень быстрый защитник, тоже полезный в атаке, надежный в обороне. Конкуренция между Фернандесом и Смольниковым обещает стать очень интересной.

    – Щенников и Набабкин тоже выглядели в межсезонье сильнее вас?

    – Я чувствовал себя способным с ними конкурировать. Для меня перевод на левый край не выглядел проблемой: мне одинаково комфортно на обоих флангах. Но Жора с Кириллом на двоих провели за ЦСКА почти 300 матчей – это для тренера весомый аргумент. Хотя раз так сложилось, значит, и сам виноват. Наверное, где-то недоработал, не убедил тренера.

    – Когда поняли, что в ЦСКА на вас не особо рассчитывают?

    – До начала сезона оптимизм еще сохранялся. Но после пары матчей понял, что, если хочу играть, надо уходить. Тогда вообще все быстро получилось – тут же появилось предложение от «Спарты», и мы с моим агентом Иваном Бакулиным решили, что это для меня сейчас оптимальный вариант.

    – Слуцкий пытался отговорить?

    – Сначала сказал, что стоит остаться и доказывать свою состоятельность. Но предложение было от «Спарты» – топ-клуба Чехии, и это намного облегчило мой выбор.

    Вячеслав Караваев: «Лучше перейти в «Спарту», чем оказаться в середняке чемпионата России»

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    06.10.2016 18:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +73

      gak71 6 октября 2016, 22:48

      Молодец, правильно!

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 6 октября 2016, 22:23

      Правильно, что решил попробовать свои силы в Чехии и набраться опыта.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 октября 2016, 21:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Крысы первые бегут с тонущего корабля.

      -4
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      Рейтинг: +1423

      Parham 6 октября 2016, 19:06

      "конкурировать был не готов" - вот уровень российских игроков!!!

      2
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 > Parham 6 октября 2016, 21:10

      Парню 21. Из ведущих чемпионатов, только у нас(польщу нашему) считается, что он еще молодой. Чтобы сделать из него игрока топ-уровня, надо работать и работать, а в этом возрасте уже поздновато. Так и получается, что из перспективных, сразу в ветераны.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 октября 2016, 18:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Скоро многие свалят из конюшни, ага.

      -8
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Aztec58 7 октября 2016, 02:49

      Свалят-свалят, щас много скандалов вокруг конюшни будет, ага.

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