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    Акинфеев приступит к тренировкам на следующей неделе, Помазун пропустит три месяца

    Вратари ЦСКА Игорь Акинфеев и Илья Помазун прошли медицинское обследование в Германии

    Акинфееву предписано консервативное лечение с повторным обследованием в декабре. Врачи команды рассчитывают, что на следующей неделе капитан армейцев приступит к тренировкам.

    Помазун, у которого выявлено повреждение задней крестообразной связки левого колена, сегодня будет прооперирован. Примерный срок восстановления — три месяца.

    Алан Дзагоев и Александр Головин, также получившие повреждения, занимаются по индивидуальному плану.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.10.2016 14:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +239

      Михас007 6 октября 2016, 16:45

      Ничего пусть лечатся у нас есть Беленов

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 6 октября 2016, 16:06

      ждем возвращения в строй всех!

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