Сикорски: «Ван Гаал – самый жесткий тренер. С ним было тяжело тренироваться»

Бывший нападающий «Баварии» Даниэль Сикорски, ныне выступающий за «Химки», рассказал о самом суровом тренере в своей карьере.

– Оттмар Хитцфельд – самый жесткий тренер в вашей карьере?

– Самым жестким был Ван Гаал. С ним было тяжело тренироваться, потому что он внимательно следит за каждым игроком. Если ты сделал что-то не так, он начинает следить еще пристальнее. У него аура такая, которая заставляла бояться. Показательно хотя бы то, как мы обедали на базе. В столовой было три длинных стола. Мы рассаживались и ждали, когда Ван Гаал встанет и скажет: «Первый стол идет брать себе еду. Теперь второй стол…». Вот такая философия.

А Хитцфельд очень интеллигентный. На играх он всегда был спокоен и успокаивал нас. Говорил: «Мы – «Бавария». Мы знаем то, что можем. Мы – мюнхенская «Бавария», и поэтому мы должны победить. Без вариантов».

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