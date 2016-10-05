«Спартак» не заинтересован в возвращении Мовсисяна

Руководство «Спартака» не считает целесообразным возвращение в команду нападающего Юры Мовсисяна. В клубе полагают, что у игрока неоправданно завышенная зарплата.

«Юра Мовсисян не рассматривается нынешним тренерским штабом «Спартака» и руководством в качестве усиления атакующей линии. Несмотря на то что красно-белые испытывают дефицит форвардов, несколько членов совета директоров клуба выступают против того, чтобы армянский нападающий продолжал карьеру в «Спартаке». В первую очередь это связано с зарплатой футболиста, которая, по мнению руководства, не отвечает его профессиональным качествам и чрезмерно завышена.

Также в клубе недовольны публичными высказываниями Мовсисяна в прессе о «Спартаке», сделанными после перехода в «Реал Солт-Лейк» и наложившими негативный отпечаток на репутацию клуба. На сегодня ситуация такова, что даже если нападающий не найдет себе новой команды, то в «Спартаке» он, вероятнее всего, будет сидеть на скамейке запасных или выступать за вторую команду красно-белых в ФНЛ», – приводят слова своего источника «Известия».