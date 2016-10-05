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«Спартак» не заинтересован в возвращении Мовсисяна

5 октября 2016, 13:53
11

Руководство «Спартака» не считает целесообразным возвращение в команду нападающего Юры Мовсисяна. В клубе полагают, что у игрока неоправданно завышенная зарплата.

«Юра Мовсисян не рассматривается нынешним тренерским штабом «Спартака» и руководством в качестве усиления атакующей линии. Несмотря на то что красно-белые испытывают дефицит форвардов, несколько членов совета директоров клуба выступают против того, чтобы армянский нападающий продолжал карьеру в «Спартаке». В первую очередь это связано с зарплатой футболиста, которая, по мнению руководства, не отвечает его профессиональным качествам и чрезмерно завышена.

Также в клубе недовольны публичными высказываниями Мовсисяна в прессе о «Спартаке», сделанными после перехода в «Реал Солт-Лейк» и наложившими негативный отпечаток на репутацию клуба. На сегодня ситуация такова, что даже если нападающий не найдет себе новой команды, то в «Спартаке» он, вероятнее всего, будет сидеть на скамейке запасных или выступать за вторую команду красно-белых в ФНЛ», – приводят слова своего источника «Известия».

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Мовсисян Юра
Комментарии (11)
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oyabun
1475668982
А он сейчас в аренде в "Реал Солт-Лейк"?
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Тraumtanzеr
1475670202
А это зря, он там забивает.Понимаю, что МЛС слабее РФПЛ, но все же.Дать шанс еще один надо, до лета.
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chempion_cska
1475676953
А он то сам хочет, думаю нет.
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Aztec58
1475677178
Самый лучший из армян пусть за них же и играет, ага, хоть в Пюнике или Арарате.
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VVM1964
1475677671
НЕ К ЧЕМУ , ЕСЛИ НУЖЕН ЕЩЕ НАП - МОЖНО И ПОЛУЧШЕ ПОИСКАТЬ
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Argon
1475687392
Хороший был форвард, пока в Спартак не перешел.
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Argon
1475694806
По итогам голосования на официальном сайте ФК «Краснодар», Мовсисян был признан лучшим игроком[6] команды в 2011 году. По итогам чемпионата 2011/12 Мовсисян забил 14 мячей (из которых 5 с пенальти), благодаря этому результату, в списке бомбардиров Премьер-лиги занял 4-е место опередив на 1 мяч Самюэля Это’о, Кевина Кураньи и Эммануэля Эменике.
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Argon
1475769061
http://prntscr.com/cqlari
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