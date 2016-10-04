Косиельни: «Эвра был лидером на словах. Теперь его нет в команде, и у нас нет проблем»

Защитник сборной Франции Лоран Косиельни прокомментировал решение Лорана Блана не вызывать Патриса Эвра на ближайшие матчи национальной команды.

«Я не похож на Эвра. Он был лидером на словах, хотел мотивировать всех красивыми речами, а я хочу быть примером для партнеров на поле.

Теперь, когда Патрис не попал в команду, у нас больше нет проблем. Есть другие лидеры вроде Льориса, Погба или Гризманна. Льорис заслуживает того, чтобы быть нашим новым капитаном», – сказал Косиельни.