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  • Косиельни: «Эвра был лидером на словах. Теперь его нет в команде, и у нас нет проблем»

Косиельни: «Эвра был лидером на словах. Теперь его нет в команде, и у нас нет проблем»

4 октября 2016, 23:46
6

Защитник сборной Франции Лоран Косиельни прокомментировал решение Лорана Блана не вызывать Патриса Эвра на ближайшие матчи национальной команды.

«Я не похож на Эвра. Он был лидером на словах, хотел мотивировать всех красивыми речами, а я хочу быть примером для партнеров на поле.

Теперь, когда Патрис не попал в команду, у нас больше нет проблем. Есть другие лидеры вроде Льориса, Погба или Гризманна. Льорис заслуживает того, чтобы быть нашим новым капитаном», – сказал Косиельни.

Источник: Calciomercato
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Франция Эвра Патрис Косиельни Лоран
Комментарии (6)
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Nikita Suarez
1475616814
Блан не работает со сборной,сейчас Дешам руководит..
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JUVIO
1475618105
тупой клоун . и мизинца эвра не стоишь
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aws23rwg
1475622254
А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала боле чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Очистка печени устраняет последствия алкоголя, вредной пищи, интоксикаци и воспаления. Вот сами почитайте, если не верите — htp:/vk.me/leviron
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АртурZaСМ
1475638447
Какого года новость??? или я что-то пропустил? Блан уже 4 года не руководит командой
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