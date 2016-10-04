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    Орлов: «Лодыгин переживает психологический срыв. Может, ему пропустить один–два–три матча?»

    Комментатор Геннадий Орлов уточнил свои слова о вратаре «Зенита» Юрии Лодыгине. Напомним, ранее Орлов заявил, что с таким голкипером «Зенит» не сможет бороться за трофеи.

    «Хочу прояснить свою позицию насчет Юрия Лодыгина. Да, я говорил, что с таким вратарем «Зенит» не выиграет ни чемпионат России, ни Лигу Европы. Но имел ввиду, если он продолжит допускать такие ошибки, как в матче со «Спартаком».

    Юра явно переживает психологически срыв. Но не надо забывать, что ему сейчас 26 лет и он в прекрасной физической форме. Он способен исправить свои ошибки и стать более устойчивым. Для этого необходима помощь тренера и команды. Очень хорошую фразу сказал Луческу в перерыве матча со «Спартаком»: «Это была ошибка одного игрока, но мы команда и должны помочь Лодыгину». Это правильная позиция.

    В прошлом году тоже был сложный момент в карьере Лодыгина, но затем он выровнял ситуацию. Виллаш-Боаш в него верил, и со временем Юрий вернулся в состав. Во многом благодаря его усилиям «Зенит» занял первое место в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Генич сказал, что Луческу раздражает зачес, гель для волос и яркие бутсы Лодыгина? Мирча из Восточной Европы, и у него другой менталитет. Он отличается от европейцев – Виллаша-Боаша, Спаллетти и Адвоката. Но он работал с известными футболистами, яркими личностями. Срна у него играл в розовых бутсах в «Шахтере», да и бразильцы тоже – и ничего.

    Я много беседовал с Малафеевым. Конечно, он хотел быть главным и единственным в команде. Тогда под ним сидел Камил Чонтофальски, очень хороший вратарь. Так вот, Слава говорил: «Лучшее для меня – это ощущение конкуренции. Если ты завалил игру, идешь в запас и работаешь, ждешь шанса». Луческу так и делает, выпуская Михаила Кержакова.

    Одно время Беленова действительно рассматривали как потенциального новичка команды. «Зенит»все время вправе кого-то искать. Но пока, как я вижу, что вернуть Лодыгина вполне возможно. Может ему стоит пропустить один–два–три матча. Главное, чтобы он зажегся, чтобы к нему пришла уверенность», – сказал Орлов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.10.2016 22:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат 5 октября 2016, 20:28

      Срна мог играть хоть в серобуромалиновых бутсах потому что Срна. А когда дырявый Лодыгин гнет из себя звезду, у Луческу только один выход - лавка и зимой на трансфер. И забыть как про страшный сон.

      -1
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 5 октября 2016, 15:31

      Орлов переживает психологический срыв. Может, ему пропустить один–два–три матча?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +8122

      nik55 5 октября 2016, 10:09

      вместе с тобой пусть пропустит месяцев7-8

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 октября 2016, 10:04

      Ну в общем-то дядя Гена тот ещё балабол. На его позицию пора бы уже купить другого комментатора

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 5 октября 2016, 09:52

      А может два-три годика в Грецию, на переквалификацию

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 октября 2016, 09:34

      у Орлова кризис... был любичиком он ,а теперь лодыркина гнобит

      -1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 5 октября 2016, 07:38

      что-то накинулся геннадий сергеич на Юру...

      -1
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 5 октября 2016, 00:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Орлов как проститутка, то хвалил аж в захлеб со слюнями, то уже датским вратарем называет. Вот что ты лезешь куда тебя не просят, шоколадный пас ты Аршавина.

      -4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 4 октября 2016, 23:03

      Лучше, конечно, пропустить два–три матча, чем два–три мяча.

      8
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      Рейтинг: +93

      Футболсмотрящий 4 октября 2016, 22:39

      Может ГОрлову закрыть рот на два-три-четыре матча , а лучше года ?

      11
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > Футболсмотрящий 5 октября 2016, 06:06

      Согласен полностью, Гене рот надо закрыть и больше не открывать, а то футбол с его коментами вообще смотреть неохота

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