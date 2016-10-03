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    Орлов: «Лодыгин? С таким вратарем «Зенит» не может выиграть ни ЛЕ, ни чемпионат России»

    Комментатор Геннадий Орлов подверг критике игру вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина в матче со «Спартаком» (4:2) в рамках 9-го тура РФПЛ.

    «В первом тайме «Зенит» не превзошел «Спартак», красно-белые были лучше. А вот после перерыва зенитовцы соперника переиграли. Хотя первый пропущенный гол Лодыгина – это нелепость.

    Решать главному тренеру. Но с таким вратарем «Зенит» не может выиграть ни Лигу Европы, ни чемпионат России. Более того, нужны еще два центральных защитника», – заявил Орлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2016 11:59
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 4 октября 2016, 03:53

      А когда-то восхищался,да и не только он...говорили,что акинфеев вообще вылетит из сборной,что лодыгин будущее,а теперь говном его поливают.

      0
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      Рейтинг: +36

      evlev 4 октября 2016, 01:25

      Я читаю комментарии и поражаюсь- все обсуждают Лодыгина, и никто не скажет- а кто ты такой, Гена? Старый ,желчный человек, которого уже невозможно просто терпеть. Он праздник футбола портит, когда комментирует. А он всегда комментирует ... хороший человек

      0
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      Рейтинг: +1460

      Mariner 3 октября 2016, 23:52

      Да, согласен. Ещё стоило бы Кокошу заменить на кого-нить типа Дании. А Кокоша не уровень Зенита - пусть идёт обратно в Д-мо, в ФНЛ им вместе самое место.

      -1
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      Рейтинг: +123

      Bukmop 3 октября 2016, 23:26

      а если поменять : Лодыгина в коMентаторы - а Орлова в ворота.vgg gg

      -1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 3 октября 2016, 13:42

      Когда Лодыгин пришел в «Зенит», он был сильнейшим вратарем России, ошибок почти не допускал. Странно, что за последние год-полтора он начал так часто ошибаться, теперь, конечно, заслуженно его Стас Черчесов не приглашает.

      7
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Freyk 3 октября 2016, 14:58

      Когда он пришёл в Зенит, он был никем и звали его никак! А сейчас он вратарь сборной, но очень много у него необоснованных ляпов.

      -1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > С-Пб on-line 3 октября 2016, 15:09

      Я имею в виду не до «Зенита», а в первые месяцы, когда он только в нем появился. Смотрелся тогда намного увереннее чем сейчас.

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Freyk 3 октября 2016, 17:33

      Если б Лодыгин появился бы не в Зените, а скажем в Амкаре, то и никто бы не вспомнил про него ... а так считай, вратарь в чемпионе России (на тот момент), да и два подряд отражённых пенальти, повезло ... но на везеньи далеко не уедешь

      0
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      ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax > 3 октября 2016, 17:37

      Я не понимаю как можно ставить коментатором болелу Зенита , я имею ввиду Орлова ... он рассуждает и комментирует с позиции болельщика, это неправильно и предвзято по отношению к другим командам, которые являются соперниками Зенита ... другое дело это когда команда в Европе играет и мы за них переживаем, как за российского представителя

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > KalterJax 3 октября 2016, 22:12

      Лодыгин без школы вратарской,есть ляпы,но есть и сильные матчи,но умеет побольше Гилерме вашего...

      -1
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      Рейтинг: +24

      seawave 3 октября 2016, 13:11

      Орлов, ты чего, когда это пищевик был лучше Зенита???

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > seawave 3 октября 2016, 14:40

      Весь первый тайм.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Диктор 3 октября 2016, 14:59

      Такой лучший, что отыгрываться только и успевал!

      6
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      ...
      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > seawave 3 октября 2016, 15:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сраный денежный мешок никогда не будет лучше, потому что ваше имя Бомжи!

      -7
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      Рейтинг: +24

      seawave > С-Пб on-line 3 октября 2016, 18:33

      like)

      1
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      Рейтинг: +24

      seawave > Alexs1997 3 октября 2016, 18:35

      А ты присядь,я тебе песенку тихонько спою....: ОП ДАВАЙ ДАВАЙ, ДОМИНИРУЙ УНИЖАЙ!!!
      Именно это и происходило вчера на поле!!!И на трибунах кстати тоже.

      4
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      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > seawave 3 октября 2016, 22:13

      Ага,жгли мясные тряпки

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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > seawave 12 октября 2016, 16:44

      ОП ДАВАЙ ДАВАЙ ОП ДАВАЙ ДАВАЙ **Ю*У на Х*Й посылай, ты об этом? Или то что ПИТЕРСКИЕ БОМЖИ дружат они ОНЖИ вместе *Б*Т овец!!!????

      -1
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      Рейтинг: +24

      seawave > Alexs1997 13 октября 2016, 14:39

      Твой диагноз понятен - ты хронически неизлечимый долбо...б. Любишь еб..ть овец? И для тебя строки из песни найдутся, надеюсь, ты помнишь, у какого животного должны отсосать овце..бы??????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Vladimir1892 3 октября 2016, 12:59

      То его возносил, то теперь он плохой. Орлов одним словом. На самом деле он хороший вратарь, но психологически его в команде раскачали. Что-то у них там не то. Вспомните как он спокойно раньше играл. А теперь. Мандраж и боязнь ошибиться.

      0
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      Рейтинг: +160

      veltrener > Vladimir1892 3 октября 2016, 13:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да всё просто - пришёл гнилой кержаков старший и душит беднягу лодыгина, чтобы освободить место в воротах своему младшему брату

      -7
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > veltrener 3 октября 2016, 20:07

      Поставлю лайк, мне понравилось ... ))))

      2
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 3 октября 2016, 12:50

      Спасибо за "поддержку" Юры Геннадий Сергеевич...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 3 октября 2016, 12:46

      Кержакова пусть ставят

      6
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 3 октября 2016, 12:35

      а когда-то лодырке пророчили большое будущее, но оказался вратарём уровня Письякова, а может и ниже

      4
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > 007abdul007 3 октября 2016, 12:35

      Скорее Реброва

      2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > 007abdul007 3 октября 2016, 12:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мразь конская,пиздуй негритят обсуждать своих,или дырявоё очко Игорька ЛЧ,которое заебалось уже всасывать.

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